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الشيوخ: فريق الحزب الحاكم يدعم قرارات الرئيس


نواكشوط - صحراء ميديا
الاثنين 7 نونبر 2016 - 17:01



الشيوخ: فريق الحزب الحاكم يدعم قرارات الرئيس
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أكد أعضاء فريق الاتحاد من أجل الجمهورية فى مجلس الشيوخ الموريتاني اليوم الإثنين حرصهم على الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، بحسب مصادرة خاصة تحدثت "لصحراء ميديا"

جاء ذلك خلال اجتماع الفريق اليوم إثر دعوة من رئيس المجلس محمد الحسن ولد الحاج، عقب فتور فى علاقات الشيوخ بالحزب الحاكم، بسب  ما اعتبره الشيوخ إهانة وتطاولا على هيئتهم إثر الدعوة إلى إلغاء مجلس الشيوخ.

وتسببت الأزمة بين مجلس الشيوخ  والحزب الحكام فى تعليق الشيوخ تعاونهم مع الحكومة الموريتانية وهو ما سببت تعطل العمل التشريعي في البلاد لعدة اسابيع .

وتمت تسوية الأزمة بتعليمات مباشرة من الرئيس محمد ولد عبد العزيز إلى رئيس مجلس الشيوخ محمد الحسن ولد الحاج ورئيس الحزب الحاكم سيدي محمد ولد محم.

 وأعلن أعضاء فريق الحزب الحاكم فى مجلس الشيوخ تمسكهم بالانضباط الحزبي مؤكدين على أنهم جزء لا يتجزأ من الأغلبية الرئاسية.

وصادقت الحكومة الموريتانية خلال اجتماعها الأخير على جملة من المقترحات تضمنها التقرير النهائي للحوار الوطني من ضمنها إلغاء مجلس الشيوخ واستبداله بمجالس جهوية منتخبة محليا.
 


الكلمات المفتاحية : الأغلبية, المعارضة, مجلس الشيوخ


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