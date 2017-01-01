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الشيوخ: لجنة الانتخابات فاقدة الشرعية وتنتحل صفة غير صفتها


نواكشوط - صحراء ميديا
الاربعاء 26 يوليوز 2017 - 14:39



الشيوخ: لجنة الانتخابات فاقدة الشرعية وتنتحل صفة غير صفتها
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اتهمت لجنة الأزمة بمجلس الشيوخ الموريتاني اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بخرق القانون وانتحال "صفة لم تعد تتصف بها، وصلاحيات لم تكن أبدا من اختصاصها "، إثر إشرافها على الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية المقترحة من الحكومة.

وقالت الجنة فى رسالة إلى رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات إن مأمورية الاخيرة قد انقضت منذ السادس من يوليو 2017، وبذلك "تكون اللجنة الوطنية المستقلة  للانتخابات الحالية لا تتصف بأية صفة تخولها تنظيم أي اقتراع كان".

وتساءلت الرسالة الموقعة باسم السناتور الشيخ ولد حنن عن شرعية القرارات التي تتخذ اللجنة المستقلة، ومدى "مطابقة عمليات صرف المال العام التي تقوم بها، مع الإجراءات المعمول بها، و صلاحية القرارات السياسية والقانونية التي تصدر عنها".

وبخصوص  الاستفتاء على التعديلات الدستورية كشفت الرسالة عن انه "لا يدخل ضمن صلاحيات اللجنة الوطنية المستقلة  للانتخابات"، مفندة التذرع بفتوى المجلس الدستوري، الذى ليس من صلاحياته هي  تحديد من ينظم الاستفتاء".

 وأكدت لجنة الازمة أن الدستور ينص على أن المجلس الدستورى "يسهر على صحة اجراءات عمليات الاستفتاء، ويعلن نتائجها". "فهناك إذن ثغرة قانونية في هذا الموضوع لا يحق لغير المشرع الموريتاني سدها". وفق تعبيرها.

وشددت الرسالة على أن الاستفتاء الجاري غير  دستوري لأن الدستور ينص على أنه  "لا يصادق على مشروع مراجعة (للدستور) إلا إذا صوت عليه ثلثا(2/3) أعضاء الجمعية الوطنية وثلثا (2/3) أعضاء مجلس الشيوخ ليتسنى تقديمه للاستفتاء".

 و ذكّرت الرسالة اللجنة برفض مجلس الشيوخ "مشروع التعديل الدستوري المقترح  بأغلبية معتبرة لاغيا بذلك وبصفة نهائية، مشروع التعديلات  المقترحة من طرف السلطة التنفيذية".  

وطالب الشيوخ  رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات بالتحرى "عن شرعية المسلسل قبل أن تقفوا إلى جانب السلطة التنفيذية في عملية لي الذراع التي تقوم بها مع السلطة التشريعية"

ونفت رسالة الشيوخ أن يكون "الاستفتاء الذي قررته السلطة التنفيذية  يكتسي أي طابع استعجالي يبرر كل ما جرى من انتهاكات للقانون الأساسي والقوانين التنظيمية للبلاد".

 ونبه الشيوخ اللجنة المستقلة إلى أنها  اتخذت قرارا "لايدخل ضمن مهمتها" منفذة بذلك مرسوما غير شرعي يقضي باستدعاء هيئة الناخبين، في مداولة تشرع بها لنفسها تعيين الأطراف المتنافسة في الاستفتاء(طرف "نعم" وطرف "لا" وطرف "محايد") التي سيتم تمثيلها في مكاتب الاقتراع".

وحذرت الرسالة من ما وصفته العواقب الخطيرة لقرارات وأفعال اللجنة المستقلة غير الدستورية، مشيرة إلى أن جميع الأفعال المقام بها في إطار العملية لاغية،  وتصب فى تنفيذ "أوامر السلطة التنفيذية في هذا الشأن".
 


الكلمات المفتاحية : التعديلات, الدستور, الشيوخ, اللجنة المستقلة
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