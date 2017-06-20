الشيوخ يصادقون على أعضاء لجنة التحقيق في الصفقات العمومية

موريتانيا: 12 مليار أوقية لتمويل جسر روصو

الكويت تمول مشروعاً لتوفير الكهرباء في موريتانيا

موريتانيا: مؤسسة المعارضة تدعو لعدم إهانة القضاة

روصو: تخرج الدفعة الثالثة من الممرضين

الفلكيون يحددون يوم عيد الفطر

استقالة وزيرة الدفاع الفرنسية بعد تحقيق داخل حزبها

معارضة موريتانيا تتهم النظام باستهداف القضاة

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

تجربة موريباك

المهندس الهادي ولد الطلبه
تجربة موريباك
اقترب موسم الامتحانات الوطنية لسنة 2017، واعتكف الطلاب على الدراسة بشكل أكثر راجين النجاح في هذه

مفتريات ول مخيطير

د. الشريف الفقيه (ألفغ)
كتب ول مخيطير (الموريتاني) مقالا ونشره في النت، تحت عنوان "الدين والتدين"، وجّه فيه اعتراضات على

هذا بلاغ للناس

بون ولد اميده ممثل مسرحي
هذا بلاغ للناس
قبل عشرينَ سنة من الآن حملتُ مع كوكبة من الطيبين همَّ وغمَّ التغيير وصناعة فن يحترم الإنسان وذوقَ

مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ

المختار ولد داهي
مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ
  بسم الله الرحمن الرحيم   تُوَزِعُ النصوص القانونية و التنظيمية الناظمة لتسيير

أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر

عبد الله ولد محمدي
أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر
في مارس 2007 انتهت الانتخابات الرئاسية في موريتانيا بفوز سيدي ولد الشيخ عبد الله على منافسه أحمد
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | موريتانيا: 12 مليار أوقية لتمويل جسر روصو https://t.co/vgjvs5kUW5موريتانيا-12-مليار-أوقية-لتمويل-جسر-… https://t.co/it6j0JSG1O
الثلاثاء 20 يونيو - 19:42
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | روصو:تخرج الدفعة الثالثة من الممرضين https://t.co/vgjvs5kUW5روصو-تخرج-الدفعة-الثالثة-من-الممرضين_a352… https://t.co/12KzqTNSYu
الثلاثاء 20 يونيو - 17:42
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

الشيوخ يصادقون على أعضاء لجنة التحقيق في الصفقات العمومية


صحراء ميديا - نواكشوط
الثلاثاء 20 يونيو 2017 - 21:09



مواضيع ذات صلة
 
صادق مجلس الشيوخ الغرفة العليا من البرلمان الموريتاني مساء اليوم الثلاثاء خلال جلسة علنية على أعضاء لجنة التحقيق في الصفقات العمومية وتنفيذها المقدم اقتراحها من طرف السناتور محمد ولد غدة.
 
وأكد السناتور محمد ولد غدة في تصريحات سابقة أن مقترح تشكيل لجنة للتحقيق في الصفقات يأتي لكشف حجم المبالغ التي يتم التعامل بها فى صفقات التراضى، "وبخاصة بعد رفض الحكومة  الرد على مراسلات بعض الشيوخ  حيالها". 
 
وأضاف السناتور ولد غده أن اقتراحه يأتى استنادا على المادة 12 من النظام الداخلي لمجلس الشيوخ التي تجيز له مراقبة الحكومة. 
 
وصوت مجلس الشيوخ يوم الخامس من الشهر الجاري فى جلسة علنية على مقترح تشكيل لجنة للتحقيق فى صفقات التراضى.
 
 
 


الكلمات المفتاحية : أزمة, الشيوخ, حكومة
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة