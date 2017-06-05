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الشيوخ يصوتون على لجنة لكشف صفقات التراضى


نواكشوط - صحراء ميديا
الاثنين 5 يونيو 2017 - 13:23



الشيوخ يصوتون على لجنة لكشف صفقات التراضى
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يصوت مجلس الشيوخ الغرفة العليا في البرلمان الموريتاني اليوم الاثنين فى جلسة علنية على مقترح تشكيل لجنة للتحقيق فى صفقات التراضى.

وقالت مصادر من الغرفة ل"صحراء ميديا"، إن مجلس الشيوخ سيصوت خلال جلسته اليوم على مقترح تقدم به السيناتور محمد ولد غدة حول تشكيل لجنة تضم عشرة أعضاء للتحقيق في صفقات التراضي خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وكان السيناتور محمد ولد غده أكد في وقت سابق أن مقترح تشكيل لجنة للتحقيق في الصفقات يأتي لكشف حجم المبالغ التي يتم التعامل بها فى صفقات التراضى، "وبخاصة بعد رفض الحكومة  الرد على مراسلات بعض الشيوخ  حيالها".

وأضاف السناتور ولد غده أن اقتراحه يأتى استنادا على المادة 12 من النظام الداخلي لمجلس الشيوخ التي تجيز له مراقبة الحكومة.
 


الكلمات المفتاحية : التحقيق, الحكومة, الشيوخ, الصفقات
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