الشيوخ يفتتحون دورتهم بتعزية في وفاة "أعلي"



عزى رئيس مجلس الشيوخ الموريتاني محمد الحسن ولد الحاج اليوم الشعب الموريتاني وقواته المسلحة وقوات أمنه، إثر وفاة الأسبق اعلي ولد محمد فال يوم الجمعة الماضى فى بوادي ولاية تيرس شمالي موريتانيا.



وتجاهل ولد الحاج خلال افتتاح الدورة البرلمانية دعوة الحكومة لاستفتاء شعبي على التعديلات الدستورية التى أسقطها الشيوخ فى الدورة البرلمانية الماضية.



وتقضى التعديلات الدستورية المقترحة من الحكومة بإلغاء مجلس الشيوخ الغرفة العلياء فى البرلمان الموريتاني، واستبداله بمجالس جهوية.



وطالب الشيوخ بالمواظبة على حضور أعمال اللجان والجلسات العلنية حتى يتمكنوا من دراسة كافة النصوص التي سترد على الغرفة خلال هذه الدورة.



ويأتى افتتاح الدورة الحالية بناء على أحكام المادة 52 من الدستور والمادة 2 من النظام الداخلي لمجلس الشيوخ .

