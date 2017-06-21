"الشيوخ يقاطعون الحكومة ويفتحون ملف "المستقلة للانتخابات



كشف لجنة المتابعة فى مجلس الشيوخ الموريتاني عن عزمها فتح تحقيق في إنفاق ما يناهز المليارين من الأوقية من طرف "اللجنة المستقلة للانتخابات رغم انتهاء صلاحيتها واستحالة التجديد لها، فضلا عن كون المسار الانتخابي المتعلق بالاستفتاء لاغ دستوريا وغير مبرر سياسيا".



وأعلنت اللجنة مقاطعة الحكومة فيما يخص الأعمال التشريعية إلى أن يحاسب وزير التعليم العالي سيدي ولد سالم على ما سمته اللجنة "الإساءات في حق المشرعين الموريتانيين ممثلين في أعضاء مجلس الشيوخ".



وفى متابعتها لما وصفتها بمجريات الأوضاع فى المرحلة السابقة طالبت اللجنة فى بيان الدرك الموريتاني بامتثال القرار الصادر عن مجلس الشيوخ بالإيقاف التام للمتابعة في حق السيناتور محمد ولد غده، وإعادة كل المحجوزات بما في ذلك السيارة والهاتف.



وقال بيان اللجنة المخولة من مجلس الشيوخ إن المجلس سيدأ في إجراءات الطعن لدى المجلس الدستوري، "إذ سيتقدم الشيوخ بطعن على القانون الاستفتائي قبل نهاية الدورة الحالية"، مضيفة أن المجلس "سيجيز النظامي المنظم للإستفتاء وإحالته إلى الجمعية الوطنية قبل نهاية هذه الدورة لسد الثغرة التشريعية في هذا المجال".

