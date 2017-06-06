الشيوخ يقبلون بمقترح التحقيق فى صفقات التراضي



وافق مجلس الشيوخ الموريتاني الغرفة العليا في البرلمان اليوم الثلاثاء بأغلبية الأصوات على مقترح تشكيل لجنة للتحقيق فى صفقات التراضى التى منحتها الحكومة خلال السنوات الخمس الماضية.



وصوت 20 عضوا من المجلس على قبول المقترح الذى تقدم به السيناتور محمد ولد غدة بخصوص تشكيل لجنة تضم عشرة أعضاء للتحقيق في صفقات التراضي .



ورفض 8 أعضاء المقترح ، الذى أكد السناتورأنه يأتي لكشف حجم المبالغ التي يتم التعامل بها فى صفقات التراضى، "وبخاصة بعد رفض الحكومة الرد على مراسلات بعض الشيوخ حيالها.



وأضاف السناتور ولد غده فى تصريح له أن اقتراحه يأتى استنادا على المادة 12 من النظام الداخلي لمجلس الشيوخ التي تجيز له مراقبة الحكومة.



