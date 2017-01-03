الشيوخ يناقشون ميزانية وزارة البيئة للعام 2017

ناقشت لجنة المالية بمجلس الشيوخ؛ الغرفة العليا بالبرلمان الموريتاني، اليوم الثلاثاء ميزانية وزارة البيئة والتنمية المستدامة في قانون المالية الأصلي لسنة 2017.



وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا قدمه وزير البيئة والتنمية المستدامة آمدي كمرا تطرق فيه لمختلف بنود هذه الميزانية.



وتبلغ ميزانية وزارة البيئة والتنمية المستدامة في مشروع قانون المالية الاصلي لسنة 2017 1مليار و469 مليون و999 الف و748 اوقية.



ويبلغ البند المخصص للتسيير في هذه الميزانية 1مليار و86 مليون و999 ألف و748 اوقية، في حين يبلغ البند المخصص للاستثمار 383 مليون أوقية.

