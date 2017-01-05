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الشيوخ يناقشون ميزانية وزارة البيطرة للعام 2017


انواكشوط - صحراء ميديا
الخميس 5 يناير 2017 - 18:56



الشيوخ يناقشون ميزانية وزارة البيطرة للعام 2017
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ناقشت  لجنة المالية بمجلس الشيوخ الغرفة العليا بالبرلمان الموريتاني اليوم الخميس ميزانية وزارة البيطرة في قانون المالية الأصلي لسنة 2017.
 
وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا قدمته وزيرة البيطرة  فاطم فال بنت أصوينع تطرقت فيه لمختلف بنود هذه الميزانية.
 
وتبلغ ميزانية وزارة البيطرة في مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2017، مليارين و369 مليونا و465 ألفا و877 أوقية.
 
ويبلغ البند المخصص للتسيير في هذه الميزانية مليارا و69 مليونا و465 ألفا و877 أوقية، في حين يبلغ البند المخصص للاستثمار مليارا و300 مليون أوقية.


الكلمات المفتاحية : البرلمان, الشيوخ, ميزانية, وزارة البيطرة


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