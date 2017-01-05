الشيوخ يناقشون ميزانية وزارة البيطرة للعام 2017

ناقشت لجنة المالية بمجلس الشيوخ الغرفة العليا بالبرلمان الموريتاني اليوم الخميس ميزانية وزارة البيطرة في قانون المالية الأصلي لسنة 2017.



وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا قدمته وزيرة البيطرة فاطم فال بنت أصوينع تطرقت فيه لمختلف بنود هذه الميزانية.



وتبلغ ميزانية وزارة البيطرة في مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2017، مليارين و369 مليونا و465 ألفا و877 أوقية.



ويبلغ البند المخصص للتسيير في هذه الميزانية مليارا و69 مليونا و465 ألفا و877 أوقية، في حين يبلغ البند المخصص للاستثمار مليارا و300 مليون أوقية.