الشيوخ ينددون بـ"سوء معاملة" ولد غده



ندد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الموريتاني، الغرفة العليا في البرلمان، بتوقيف السيناتور محمد ولد غده ووضعه في حبس انفرادي، بعد تعرضه لحادث سير أودى بحياة سيدة وطفل على طريق نواكشوط-روصو.



وعبر الشيوخ في مؤتمر صحفي عقدوه مساء اليوم الجمعة، عن غضبهم مما سموه "سوء المعاملة والإهانة" في حق ولد غده، مشيرين إلى أنه تعرض للتفتيش وسحبت هواتفه ووضع في مكان غير معروف.



وذكر السيوخ السلطات الموريتانية بأن عضو مجلس الشيوخ يتمتع بحصانة.



وقال الشيوخ إنهم أوفدوا ستة منهم إلى مدينة روصو للبحث في القضية، معربين عن تعازيهم القلبية للأسرة التي فقدت اثنين من أفرادها، بعد محاولة السناتور ولد غده تفادي إبلٍ كانت تمر من على الطريق وفقد السيطرة على سيارته ليصطدم بعريش كانت داخله امرأة رفقة طفلها.



وأكد الشيوخ (البالغ عددهم 16 شيخاً) أن الحادث نتيجة تسيب الحيوانات وتهالك الطريق، منبهين السلطات على ضرورة التعامل مع ولد غده بصفة "لائقة"، وفق تعبيرهم.

