"الشيوعية" تتسبب في أزمة بين تونس والجزائر



استدعت الجزائر أمس الأحد السفير التونسي لديها وذلك بعد بضعة أيام من تصريح لوزير الشؤون المحلية التونسي رياض المؤخر وصف فيه الجزائر بأنها دولة شيوعية.



ويرتبط البلدان بعلاقات تاريخية، ولكنها تعززت في الفترة الأخيرة من خلال التنسيق الأمني والعسكري في إطار الحرب على الإرهاب.



وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان لها إنه تم استقبال السفير التونسي في الوزارة وطلب منه تقديم توضيح للتصريحات التي أدلى بها الوزير التونسي.



وكان رياض المؤخر قد أدلى بتصريح خلال مؤتمر عُقد في روما في الرابع من مايو قال فيه إن الجزائر دولة شيوعية لدى وصفه جيران تونس.



وقلل مراقبون من أهمية نشوب أي أزمة دبلوماسية مؤكدين أن العلاقات بين البلدين قوية، وذكرت وسائل الإعلام التونسية أن حزب النهضة التونسي أدان تصريحات المؤخر.

