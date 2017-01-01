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الصحة العالمية: الكوليرا في كينيا خطر على المنطقة والعالم


صحراء ميديا - نواكشوط
السبت 22 يوليوز 2017 - 17:45



الصحة العالمية: الكوليرا في كينيا خطر على المنطقة والعالم
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قالت منظمة الصحة العالمية أمس الجمعة إن تفشي الكوليرا في كينيا يشكل خطرا كبيرا على المنطقة وخطرا متوسطا على العالم بعد إصابة وفود خلال مؤتمرين دوليين بالمرض.


وزاد انتشار المرض منذ أبريل ليؤثر على العاصمة نيروبي وهي مركز مهم للمؤتمرات في أفريقيا ومخيمي داداب وكاكوما للاجئين.


وأصاب المرض 146 شخصا في مؤتمر بنيروبي الشهر الماضي، و136 شخصا في معرض الصين التجاري بين العاشر والثاني عشر من يوليو الجاري، توفي أحدهم في وقت لاحق.


وقالت المنظمة في خبر عن تفشي المرضي "خطر التفشي الحالي تم تقييمه بأنه مرتفع على المستويين الوطني والإقليمي ومتوسط على المستوى الدولي".



الكلمات المفتاحية : الصحة العالمية, الكوليرا, كينيا
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