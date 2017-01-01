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الصحة العالمية تحذر من انتشار "الكوليرا" خلال موسم الحج


صحراء ميديا+وكالات
الجمعة 14 يوليوز 2017 - 18:22



الصحة العالمية تحذر من انتشار "الكوليرا" خلال موسم الحج
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حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، من أن وباء الكوليرا في اليمن الذي أصاب أكثر من 332 ألف شخص، قد ينتشر خلال موسم الحج في شهر سبتمبر/ أيلول، على الرغم من استعدادات السلطات السعودية.
 
وذكرت المنظمة أن ما بين مليونين وأربعة ملايين مسلم يؤدّون فريضة الحج كل عام، منهم بين 1.5 مليون إلى مليونين من خارج السعودية، ما يزيد خطر انتشار الأمراض، مثل الحمى الصفراء وفيروس زيكا وعدوى المكورات السحائية وكذلك الكوليرا.
 
وقال خبير مكافحة الكوليرا في المنظمة، دومينيك ليجرو، إنّ السعودية لم تشهد أي حالات للكوليرا منذ سنوات طويلة، بفضل الرقابة الشديدة والاختبارات السريعة لرصد حالات الإصابة مبكراً.
 
وتابع، في إفادة دورية في الأمم المتحدة، "لا تنسوا أننا اليوم نتحدث عن اليمن، لكنهم يستقبلون حجاجاً من دول كثيرة موبوءة ونجحوا في تفادي ظهور أي حالات، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى توفير الأوضاع المعيشية المناسبة، وتوفير المياه بشكل خاص والأوضاع الصحية الجيدة".

 
 


الكلمات المفتاحية : الحج, السعودية, الكوليرا, اليمن, صحة
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