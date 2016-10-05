الصحة العالمية تنصح موريتانيا ببذل الجهد لتحقيق التنمية الصحية



حث ممثل الصحة العالمية فى موريتانيا ابيير بابتيست الحكومة الموريتانية على بذل المزيد من الجهود لتحقيق أهداف تنفيذ المرحلة الأولي من الخطة الوطنية لتنمية الصحة من 2012إلى 2015.



جاءت كلمة ممثل الصحة العالمية خلال مشاركته في ورشة لدراسة وتقييم التقرير المتعلق بالمرحلة الاولى من تنفيذ الخطة الوطنية لتنمية الصحة التي تنظمها وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.



من جانبه، أبرز المكلف بمهمة بوزارة الصحة الأمين العام أحمد ولد زين ما وصفها بالانجازات التي تقوم بها السلطات العمومية لتعزيز أداء النظام الصحي.



وكشفت الوزارة عن انتداب الحكومة الموريتانية لمكتب خبرة دولي مستقل للقيام بمهمة التقييم ومراقبة المرحلة الثانية من تنفيذ الخطة لتطوير الصحة خلال العام 2016 .

