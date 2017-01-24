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الصراع على التأهل يشعل مباريات المجموعة الثالثة


انواكشوط - صحراء ميديا
الثلاثاء 24 يناير 2017 - 16:04



الصراع على التأهل يشعل مباريات المجموعة الثالثة
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قمة من العيار الثقيل تلك التي ستجمع منتخب المغرب مع كوت ديفوار حامل اللقب الموسم الماضي، مساء اليوم الثلاثاء ضمن الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الثالثة من كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في الغابون.
 
المنتخب المغربي يملك الأوراق التي بإمكانها أن تمنحه العبور إلى ربع النهائي، إلا أنهم سيلعبون على الفوز أملا من في الظفر بصدارة المجموعة، غير أن هذا الطموح سيصطدم برغبة منتخب كوت ديفوار الباحث عن أول فوز له في البطولة بعد سلسلة من التعادلات جعلت جماهيره تشكك في قدرة منتخبها على المحافظة على اللقب.
 
صدارة أسود الأطلس للمجموعة مرهونة بخسارة أو تعادل الكونغو الديمقراطية أمام توغو التي تقبع في المركز الأخير بنقطة واحدة.
 
وبالتزامن مع قمة ساحل العاج والمغرب تقام مباراة توغو ومنتخب الكونغو الديمقراطية الذي يتطلع لمواصلة نتائجه المتميزة في بطولة كأس الأمم الإفريقية.
 
المباراة تجمع بين المتصدر وصاحب المركز الأخير، حيث يتصدر منتخب الكونغو ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، فيما تحل توغو في المركز الرابع الأخير بنقطة واحدة.
 
منتخب الكونغو استهل مشواره في البطولة بفوز مثير على المغرب بهدف، رغم أنه أنهى المباراة بعشرة لاعبين، ثم تعادل في الجولة الثانية مع كوت ديفوار 2-2، أما منتخب توغو فقد بدأ البطولة بالتعادل سلبيا مع كوت ديفوار، ثم خسر 1-3 أمام المغرب في الجولة الثانية.
 
التعادل أو الفوز سيكون كافيا للكونغو للعبور إلى دور الثمانية، بينما لا يوجد بديل أمام توغو سوى الفوز في المباراة التي سوقام السابعة بتوقيت جرينش، إذا أراد الصعود إلى دور الثمانية.


الكلمات المفتاحية : الكونغو, المغرب, أمم افريقيا, توغو, كان 2017, كوت ديفوار, مباراة


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