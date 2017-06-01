الصليب الأحمر: مصرع 40 مهاجرا في الصحراء الكبرى



أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الخميس، أن 40 مهاجرا من غرب إفريقيا فارقوا الحياة في الصحراء الكبرى هذا الأسبوع بعد أن تعطلت شاحنتهم في شمال النيجر.



وقال مسؤول الصليب الأحمر بمنطقة بيلما لاوال طاهر، في تصريح صحفي، إن ستة ناجين تمكنوا من الوصول سيرا إلى قرية نائية حيث قالوا إن 44 شخصا معظمهم من غانا ونيجيريا وبينهم ثلاثة رضع وطفلان توفوا بسبب العطش.



ولم يتسن للسلطات في النيجر التأكد من صحة رواية الناجين، لكن مسؤول الصليب الأحمر في المنطقة قال إنهم أبلغوا المسؤولين أن البحث عن الجثث جار.



وكانت أعداد المهاجرين الذين يعبرون الصحراء الكبرى زادت في السنوات الماضية حيث يخاطر أبناء غرب إفريقيا الفقراء بأرواحهم سعيا للوصول إلى أوروبا.

