الصليب الأحمر: مصرع 40 مهاجرا في الصحراء الكبرى

آلية الوقاية من التعذيب: حقوق السجناء مصانة

مرصد حقوقي يتهم وزيراً موريتانياً بمخالفة القوانين

الحزب الحاكم في موريتانيا يطلق عملية إفطار الصائم

موريتانيا تخلد اليوم العالمي لمحاربة التدخين

وزير الخارجية الإسباني يبدأ زيارة عمل إلى موريتانيا

موريتانيا: اتهام الحكومة بإعدام السلفيين "لا أخلاقيا"

موريتانيا: رئيس المحكمة العليا يؤدي اليمين القانونية

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

هذا بلاغ للناس

بون ولد اميده ممثل مسرحي
هذا بلاغ للناس
قبل عشرينَ سنة من الآن حملتُ مع كوكبة من الطيبين همَّ وغمَّ التغيير وصناعة فن يحترم الإنسان وذوقَ

مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ

المختار ولد داهي
مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ
  بسم الله الرحمن الرحيم   تُوَزِعُ النصوص القانونية و التنظيمية الناظمة لتسيير

أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر

عبد الله ولد محمدي
أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر
في مارس 2007 انتهت الانتخابات الرئاسية في موريتانيا بفوز سيدي ولد الشيخ عبد الله على منافسه أحمد

رداً على وزير المالية

الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني
رداً على وزير المالية
نقل موقع "صحراء ميديا" تصريحا قلت فيه ان "الرئيس الراحل اعلي ولد محمد فال واجه مشاكل كبيرة من طرف

المُمَارَسَةُ السِيًاسِيًةُ بِمُورِيتَانْيَا و"السُؤَالُ الشًبَابِي"

المختار ولد داهي
المُمَارَسَةُ السِيًاسِيًةُ بِمُورِيتَانْيَا و"السُؤَالُ الشًبَابِي"
امتلأت آذان الموريتانيين السنوات الأخيرة من "قَعْقَعَةِ" الحديث والنضال من أجل تغيير واقع غياب أو
Sahara Media Agency : مرصد حقوقي يتهم وزيراً موريتانياً بمخالفة القوانين https://t.co/HBiglkdGiQ
الخميس 1 يونيو - 12:33
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | آلية الوقاية من التعذيب: حقوق السجناء مصانة https://t.co/vgjvs5kUW5آلية-الوقاية-من-التعذيب-حقوق-السجن… https://t.co/qROm77uEie
الخميس 1 يونيو - 11:47
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

الصليب الأحمر: مصرع 40 مهاجرا في الصحراء الكبرى


صحراء ميديا + وكالات
الخميس 1 يونيو 2017 - 09:50



الصليب الأحمر: مصرع 40 مهاجرا في الصحراء الكبرى
مواضيع ذات صلة

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الخميس، أن 40 مهاجرا من غرب إفريقيا فارقوا الحياة في الصحراء الكبرى هذا الأسبوع بعد أن تعطلت شاحنتهم في شمال النيجر.
 
وقال مسؤول الصليب الأحمر بمنطقة بيلما لاوال طاهر، في تصريح صحفي، إن ستة ناجين تمكنوا من الوصول سيرا إلى قرية نائية حيث قالوا إن 44 شخصا معظمهم من غانا ونيجيريا وبينهم ثلاثة رضع وطفلان توفوا بسبب العطش.
 
ولم يتسن للسلطات في النيجر التأكد من صحة رواية الناجين، لكن مسؤول الصليب الأحمر في المنطقة قال إنهم أبلغوا المسؤولين أن البحث عن الجثث جار.
 
وكانت أعداد المهاجرين الذين يعبرون الصحراء الكبرى زادت في السنوات الماضية حيث يخاطر أبناء غرب إفريقيا الفقراء بأرواحهم سعيا للوصول إلى أوروبا.
 


الكلمات المفتاحية : افريقيا, الصحراء, النيجر, عطش, مهاجرين
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة