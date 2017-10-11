الصناديق الإفريقية للبيئة تختتم جمعيتها بنواكشوط





اختتمت اليوم الاربعاء في نواكشوط، أشغال الجمعية العامة السابعة للتكتل الافريقي لصناديق البيئة ، بمشاركة 15 دولة افريقية وخمس دول من أمريكا اللاتينية.





الامين العام لوزارة البيئة والتنمية المستدامة امادي ولد الطالب قال ان موريتانيا تمتلك ثروات طبيعية هامة مع تنوع بيولوجي بري وبحري وشاطئ متنوع ومنظومات بيئية ذات أهمية كبيرة يعتمد عليها في معاش السكان الاشد هشاشة.





وأشار الى أن إنشاء الصندوق الائتماني لحوض آرغين سنة 2009 يشكل التزاما قويا من لدن الحكومة بالاسهام بنشاط في تمويل النشاطات المستمرة في المحميات البحرية وبالمحافظة على الوسط والتنوع الحيوي الشاطئ والبحري.



من جهته فاني انغلو،رئيس الجمعية العامة للاتحاد الافريقي لصناديق البيئة ، أوضح أن تحديات عديدة لاتزال تواجهها صناديق البيئة، ويجب العمل من أجل رفعها خاصة في مجال المحافظة على التنوع البيولوجي بشكل عام والحفاظ على الوسط الطبيعي على وجه الخصوص.

