الصندوق الأفريقي للتضامن يبدى رغبة الإستثمار بموريتانيا



أعرب المدير العام للصندوق الافريقي للضمان فيلكس بكبو اليوم الجمعة عن رغبة صندوقه في المساهمة في تعزيز الاقتصاد الموريتاني وبحث السبل والآليات الكفيلة بتحقيق ذلك.



وأضاف بكبو فى تصريح صحافي فى أعقاب لقاء جمعه فى نواكشوط، بالوزير الأول يحي ولد حدمين، أن اللقاء بحث التعاون بين الصندوق وموريتانيا وخاصة في المجالات المالية، مشيرا إلى أنه جاء ليعبر للحكومة الموريتانية عن رغبتهم في الاستثمار.



وحضر اللقاء محافظ البنك المركزي الموريتاني عبد العزيز ولد الداهي، ومدير ديوان الوزير الأول محمد ولد حبريل، والمستشار الاقتصادي للوزير الأول الحسن ولد زين.



