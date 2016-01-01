الصندوق الأفريقي للتضامن يبدى رغبة الإستثمار بموريتانيا

موريتانيا: مطالب بتطبيق اتفاق موقع بين النقابات ووزارة الصحة

السفير الفرنسي: بياننا روتيني.. وعزيز عزز الديمقراطية

حمالة الميناء: خروج الحاويات أثر على مداخيلنا

إعلاميات موريتانيا يستعرضن تجربتهن بالبرازيل

تدشين شارع يحمل اسم أمير الكويت بنواكشوط

موريتانيا تتهم "جهات مشبوهة" بزعزعة أمنها

موريتانيا: الحكومة تقر تعديلات دستورية جديدة

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

الانتخابات البلدية وما تنطوي عليه من تلويحْ، بحل أحزاب سياسية القويّ منها والكسيحْ

د. محمد إدريس ولد حرمه ولد بابانا
أسدل الستار على حوار ساخن تخلله الهجاء والمديحْ، وأسفر عن مخرجات تحققت بعد تمديد وإجهاد وبَريحْ،

شموع علي مائدة الحوار الوطني

فاطمة بنت محمد \ النجاح
تذَيَّل التعليم وثيقة الحوار، ولم تطرح مكافحة الإرهاب كقضية جوهرية.     

النص المكرس للنشيد الوطني "كن للإله ناصرا"

العقيد/ محمد أحمد ولد إسماعيل
النص المكرس للنشيد الوطني "كن للإله ناصرا"
اطلعت هذا المساء على مقال قيم نشرته بعض الصحف الإلكترونية للقاضي الأديب اللامع / أحمد ولد المصطفى

النشيد الوطني والمسلمة المغلوطة؟

الشيخ سيدي باب إبراهيم
يتابع المواطن الموريتاني بتلهف ما سيقرره الحوار السياسي الذي يجري هذه الأيام في قصر المؤتمرات في

أين الحوار الجاري من الحوار المطلوب؟

ذ/ أحمد سالم ولد بوحبيني
أين الحوار الجاري من الحوار المطلوب؟
الحوار – كما أسلفت في عديد المرات- نقاش جاد، بين أطراف جادة، بغية التوصل إلى حلول جادة، بعد تنازل
Sahara Media Agency : الحكومة: لا نأخذ أخبارنا الأمنية من السفارات https://t.co/LNgI5FAO68
الجمعة 4 نونبر - 12:23
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | حمالة الميناء: خروج الحاويات أثر على مداخيلنا https://t.co/vgjvs5kUW5حمالة-الميناء-خروج-الحاويات-أثر-… https://t.co/yvcKOfCM0B
الجمعة 4 نونبر - 12:09
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

الصندوق الأفريقي للتضامن يبدى رغبة الإستثمار بموريتانيا


نواكشوط - صحراء ميديا
الجمعة 4 نونبر 2016 - 16:09



الصندوق الأفريقي للتضامن يبدى رغبة الإستثمار بموريتانيا
مواضيع ذات صلة

أعرب المدير العام للصندوق الافريقي للضمان فيلكس بكبو اليوم الجمعة عن رغبة صندوقه في المساهمة في تعزيز الاقتصاد الموريتاني وبحث السبل والآليات الكفيلة بتحقيق ذلك.

وأضاف بكبو فى تصريح صحافي فى أعقاب لقاء جمعه فى نواكشوط، بالوزير الأول يحي ولد حدمين، أن اللقاء بحث التعاون بين الصندوق وموريتانيا وخاصة في المجالات المالية، مشيرا إلى أنه جاء ليعبر للحكومة الموريتانية عن رغبتهم في الاستثمار.

وحضر اللقاء محافظ البنك المركزي الموريتاني عبد العزيز ولد الداهي، ومدير ديوان الوزير الأول محمد ولد حبريل، والمستشار الاقتصادي للوزير الأول الحسن ولد زين.

 


الكلمات المفتاحية : أفريقيا, الإستثمار, التنمية, صندوق, موريتانيا


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2016 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة