الصومال: مقتل 29 شخصا خلال هجوم بالعاصمة

أعلنت الشرطة الصومالية اليوم الأحد مقتل 29 شخصا خلال هجوم شنه مسلحون على فندق في العاصمة مقديشو بدأت السبت واستمر 12 ساعة .



وقال ضابط شرطة في تصريح لرويترز ”تأكد مقتل 29 شخصا حتى الآن وقد يرتفع عدد القتلى“. مضيفا أن بين القتلى 12 من رجال الشرطة.



وصرحت جماعة الشباب الصومالية التي أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم بمقتل 40 شخصا بينهم ثلاثة من مقاتليها الذين اقتحموا الفندق.



وأعلنت الشرطة اعتقال ثلاثة متشددين أحياء بينما فجر اثنان نفسيهما بعد إطلاق النار عليهما.



وكان الهجوم قد بدأ نحو الساعة الخامسة مساء السبت عندما اقتحمت سيارة ملغومة بوابات فندق ناساهابلود تو القريب من القصر الرئاسي ودمرت دفاعاته ثم اقتحم مسلحون المبنى.