الصين تدعو إلى التعقل في حل الأزمة الغامبية



دعت الصين، اليوم الخميس، الأطراف المعنية في أفريقيا إلى حل "متعقل" للأزمة التي تشهدها غامبيا منذ ديسمبر الماضي بعد انتخابات رئاسية فاز بها مرشح المعارضة ورفض الرئيس المنتهية ولايته الاعتراف بنتيجتها.



وجاء في تصريحات أدلت بها المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا شون ينغ: "نحث الأطراف المعنية على التعقل، وأن تولي الأهمية لمصالح الشعب والبلاد، وأن تحل الأزمة السياسية بالشكل المناسب، عبر الحوار والمشاورات السياسية مع الحفاظ على الاستقرار والسلام."



تأتي الدعوة الصينية في ظل الاستعدادات في السفارة الغامبية بدكار، من أجل تنظيم حفل لأداء اليمين الدستوري من طرف الرئيس المنتخب أداما بارون، وذلك بعد فشل الوساطات في إقناع الرئيس المنتهية ولايته يحيى جامي بالتنحي عن الحكم.



وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا "الايكواس" هددت باجتياح جامبيا لإجبار رئيسها يحيى جامي على التنحي عن السلطة إذا لم يسلمها طواعية إلى الرئيس المنتخب أداما بارو.

