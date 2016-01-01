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الصين تكرم المكتب الوطني للسياحة في موريتانيا


صحراء ميديا - نواكشوط
الاثنين 29 غشت 2016 - 13:16



الصين تكرم المكتب الوطني للسياحة في موريتانيا
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كرمت وزارة السياحة الصينية يوم أمس الأحد المكتب الوطني للسياحة في موريتانيا على هامش مشاركته في المعرض الدولي للسياحة "شيآن ـ طريق الحرير" في الصين. 
 
و تسلم درع التكريم المدير العام للمكتب الوطني للسياحة محمد محمود ولد أب ولد أن خلال حفل ترأسه نائب وزير السياحة والنقل الجوي الدولي وعصرنة الإدارة و الوظيفة العمومية الصيني وبحضور كبارالمسؤولين الصينيين بالقطاع.
 
وبحسب الوكالة الموريتانية للأنباء فإن هذا التكريم يمثل "تتويجا للتعاون الثنائي بين المكتب الوطني للسياحة والفاعلين السياحيين الصينيين والدوليين" وبعد نجاح الدورة السياحية التي أقامها في موريتانيا مع 30 من رجال الأعمال الصينيين٠ 
 
وكان المكتب الوطني للسياحة قد شارك في نسخة 2016 من المعرض الدولي للسياحة "شيآن ـ طريق الحرير" استجابة لدعوة من شركائه الصينيين ضمن استراتجيته الهادفة الى الانفتاح على سوق السياحة بالقارة الآسيوية بشكل عام وكسب السياح الصينيين بشكل خاص.
 


الكلمات المفتاحية : الصين, تكريم, سياحة


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