الصين تكمل توسعة القصر الرئاسي وترميم قصر المؤتمرات

سلمت الصين صباح اليوم الأربعاء لموريتانيا عددا من المباني الحكومية المنجزة والمرممة في نواكشوط، في إطار قرض على شكل هبة من الحكومة الصينية لموريتانيا.



ويتعلق الأمر بمباني منجزة في نواكشوط في إطار توسعة القصر الرئاسي، إضافة إلى عمليات ترميم للمركز الدولي للمؤتمرات.



وقد سلم السفير الصيني بنواكشوط لوزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي آمال بنت مولود مفاتيح هذه المباني، بعد توقيع محضر استلامها في مكتبها بوزارة الاسكان، ويرمز هذا التوقيع لما يعرف باستلام مفاتيح الورشات المذكورة، والتي بلغ غلافها المالي 55 مليون إيوان صيني .