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الطلاب المهندسون يطالبون برفع الظلم عنهم


صحراء ميديا - نواكشوط
الاحد 4 ديسمبر 2016 - 22:18



الطلاب المهندسون يطالبون برفع الظلم عنهم
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دعا الطلاب المهندسون السلطات الموريتانية، إلى رفع ما قالوا انه ظلم يتعرضون له من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.


بعد أن تم إقصاؤهم من مدارس الهندسة في البلاد (المدرسة العليا متعددة التقنيات، المدرسة الوطنية للمعادن و المدرسة الوطنية للأشغال العمومية).


واتهم الطلاب الوزارة المعنية بعدم تنفيذ  الحكم الصادر عن المحكمة العليا، القاضي بعدم شرعية قرار الوزارة، بإعادة الطلاب للسنة الثانية في "البوليتكنيك"، كما قضت كذلك بإلزامية فتح القسم الثالث لكل تخصص.


وكان قرار لوزارة التعليم العالي قد صدر في وقت سابق، يقضي بجمع مدارس الهندسة الثلاث (المدرسة العليا متعددة التقنيات، المدرسة الوطنية للمعادن و المدرسة الوطنية للأشغال العمومية) في مدرسة واحدة.


 وإجراء مسابقة إقصائية  ل75 طالبا من أصل 90  للدخول في مرحلة التخصص، وهي المسابقة التي كشفت رسوب 88 طالب.


مما حدي بالطلاب إلى اللجوء للقضاء من أجل إجبار الوزارة على التراجع عن قراراها.



الكلمات المفتاحية : طلاب, مظاهرات, مهندسون


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