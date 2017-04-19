الطلاب يرفضون استثناء بعض التخصصات من المنح





أعلنت "النقابات والاتحادات الطلابية الموريتانية في الداخل والخارج"، رفضها لقرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باستثناء بعض التخصصات من التقدم للمنحة.





وقالت النقابات والاتحادات الطلابية في بيان لها اليوم الاربعاء "إن قرار الوزارة أقصي شريحة كبيرة من الطلبة الموريتانيين المسجلين بالخارج في تخصصات مازال "مشروع جامعة نواكشوط" عاجزا عن توفيرها لهم داخل أرض الوطن".





وأضاف بيان الاتحادات الطلابية "أن القرار كان غامض الشكل والمضمون، فلم يتطرق على لآلية التنقيط ولا النقاط اللازمة للمنحة، وهو أمر يجعل تطبيقه عرضة للأهواء و الاجتهادات الشخصية مع غياب ممثلي الطلاب ، الذين منعتهم الوزارة منذ أعوام من حضور اجتماع لجنة المنح"





وصف الطلاب القرار "بالظالم والمرتجل والرامي إلى قطع منح الطلاب بغير وجه حق و دون سابق إنذار، والالتفاف على المنجزات الطلابية"





وكانت مديرية التعليم العالي قد رفعت الى علم الطلبة الموريتانيين الدارسين في مؤسسات التعليم العالي في الداخل والخارج للعام الدراسي الجاري عن فتحها الباب لإستقبال الملفات.





واستثنت المديرية ملفات الترشح للطلاب المسجلين في السنة الاولي (نظام ل،م،د) باستثناء من اكمل مرحلة الإجازة ، كما استثنت الطلاب في مرحلة الاختصاص في الطب (داخلي أو مقيم).





وقبلت ملفات الطلاب بالنسبة للمرحلة الثانية ماستر في تخصصات العلوم البحثية والتجريبية، والعلوم الاقتصادية والتسيير.