الطلاب يرفضون استثناء بعض التخصصات من المنح

هكذا يعيش مقربون من "جامي" في الغربة

قطاعات حكومية تمهد لتوظيف مائة معاق

شباب المعارضة يرفض تعديل الدستور

فايسبوك يبدأ تطوير خاصية التواصل بالعقول فقط

لقاء بين عزيز ورئيس مجلس الشيوخ

مالي تعلن حصيلة هجوم "تغاروست"

تحرير موظفين أمميين من خاطفيهم

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

المقاصد الدستورية

محمد سيدي عبد الرحمن ابراهيم
المقاصد الدستورية
تمخض يوم 17 مارس 2017 عن رفض مجلس الشيوخ، بأغلبية كبيرة، لمبادرة رئيس الجمهورية الرامية إلى إقرار

ماذا بعد إسقاط التعديلات

أحمد محمد الحافظ
ماذا بعد إسقاط التعديلات
هناك أحداث تترك بصمتها في تاريخ الديمقراطيات الوليدة نظرا لكونها تأتى نشازا واستثناء في محيطها ليس

مجلس الشيوخ في قلب المخاطر

أـ اليزيد ولد يزيد
مجلس الشيوخ في قلب المخاطر
لقد فعلها مجلس الشيوخ ورفض مشروع قانون يسمح بتعديل الدستور؛ يرى الكثير من المراقبين أن ما حدث قد

حَدِيثُ "المُسِيئِ مُهَاتَفَتَهُ"

المختار ولد داهي، سفير سابق
حَدِيثُ "المُسِيئِ مُهَاتَفَتَهُ"
كثرت الهواتف النقالة في بلادنا تكاثر الفطريات خلال العشريتين الأخيرتين  حتي تواتر أن إحصائيات

رئيس المنتدى السابق يصدر وثيقة عن الحوار

الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني، كتلة العقد الاجتماعي
رئيس المنتدى السابق يصدر وثيقة عن الحوار
وثيقة كتلة "العقد الاجتماعي" يجب أن يفهم الجميع، من أجل الجميع، ولمصلحة الجميع، أن وضعية
Sahara Media Agency : المخلصون لجامي قد يتخلون عنه بسبب جحيم المنفى https://t.co/FXic3KORaw
الاربعاء 19 أبريل - 18:59
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | هكذا يعيش مقربون من "جامي" في الغربة https://t.co/vgjvs5kUW5هكذا-يعيش-مقربون-من-جامي-في-الغربة_a34460… https://t.co/Ry5RbiKCib
الاربعاء 19 أبريل - 18:58
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

الطلاب يرفضون استثناء بعض التخصصات من المنح


صحراء ميديا - نواكشوط
الاربعاء 19 أبريل 2017 - 17:07



الطلاب يرفضون استثناء بعض التخصصات من المنح
مواضيع ذات صلة

 

أعلنت "النقابات والاتحادات الطلابية الموريتانية في الداخل والخارج"، رفضها لقرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باستثناء بعض التخصصات من التقدم للمنحة.
 

وقالت النقابات والاتحادات الطلابية في بيان لها اليوم الاربعاء "إن قرار الوزارة أقصي شريحة كبيرة من الطلبة الموريتانيين المسجلين بالخارج في تخصصات مازال "مشروع جامعة نواكشوط" عاجزا عن توفيرها لهم داخل أرض الوطن".
 

وأضاف بيان الاتحادات الطلابية "أن القرار كان غامض الشكل والمضمون، فلم يتطرق على لآلية التنقيط ولا النقاط اللازمة للمنحة، وهو أمر يجعل تطبيقه عرضة للأهواء و الاجتهادات الشخصية مع غياب ممثلي الطلاب ، الذين منعتهم الوزارة منذ أعوام من حضور اجتماع لجنة المنح"
 

وصف الطلاب القرار "بالظالم والمرتجل والرامي إلى قطع منح  الطلاب بغير وجه حق و دون سابق إنذار، والالتفاف على المنجزات الطلابية" 
 

وكانت مديرية التعليم العالي قد رفعت الى علم الطلبة الموريتانيين الدارسين في مؤسسات التعليم العالي في الداخل والخارج للعام الدراسي الجاري عن فتحها الباب لإستقبال الملفات.
 

واستثنت المديرية ملفات الترشح للطلاب المسجلين في السنة الاولي (نظام ل،م،د) باستثناء من اكمل مرحلة الإجازة ، كما استثنت الطلاب في مرحلة الاختصاص في الطب (داخلي أو مقيم).
 

وقبلت ملفات الطلاب بالنسبة للمرحلة الثانية ماستر في تخصصات العلوم البحثية والتجريبية، والعلوم الاقتصادية والتسيير.


الكلمات المفتاحية : التخصصات, الطلاب, المنح
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة