الطلبة المهندسون يحتجون أمام القصر الرئاسي



خرجت مجموعة من الطلبة المهندسين، صباح اليوم الخميس، في وقفة احتجاجية أمام القصر الرئاسي بنواكشوط، وذلك بالتزامن مع اجتماع الحكومة الأسبوعي.



ويدخل هذا الاحتجاجات في سلسلة وقفات واعتصامات دخل فيها الطلبة المهندسون من أجل الضغط على السلطات لتطبيق حكم قضائي يسمح لهم بالدراسة في مدرسة المعادن الجديدة.



وكانت الوزارة الوصية قد رفضت السماح للطلبة بالتسجيل في مدرسة المعادن التي أسستها الحكومة مؤخراً، وذلك بعد أن كانوا يدرسون في عدة مدارس ومعاهد في نفس الاختصاص.



ولجأ الطلبة إلى القضاء حيث أقرت المحكمة العليا بنواكشوط، قبل عدة أسابيع، بعدم شرعية منع الطلاب الذين تجاوزوا السنة الثانية في هذه المعاهد من التسجيل في مدرسة المعادن الجديدة.



ويتعلق الأمر بالطلاب في مدرسة المعادن ومدرسة الأشغال العمومية والمدرسة العليا متعددة التقنيات.

