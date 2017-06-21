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العاصمة الموريتانية تستعد لمواجهة أمطار الخريف


صحراء ميديا - نواكشوط
الاربعاء 21 يونيو 2017 - 22:49



العاصمة الموريتانية تستعد لمواجهة أمطار الخريف
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قال وزير المياه والصرف الصحي يحيى ولد عبد الدايم إن قطاعه استعد هذا العام  لمواجهة المشاكل التي تنجم عن تساقط الأمطار في العاصمة نواكشوط.


جاء ذلك  خلال تصريح نقلته عنه الوكالة الموريتانية للأنباء )الرسمية( بعد جولة له لمنظومة الضخ الخاصة بعمليات شفط المياه من البحيرات الراكدة في نواكشوط ، أكد فيه أن قطاعه يضاعف الجهود المادية والبشرية بغية التهيئة والاستعداد لمواجهة فصل الخريف.

 
وأضاف الوزير  أنه "تم تجهيز البحيرات والبرك المائية بمضخات وآليات تمكن من سحب المياه منها إلى الأماكن المخصصة لتفريغها كالبحر، وتجفيفها وإزالة الأضرار التي تسببها للمواطنين، سواء السكان المجاورين أو المصالح الخدمية الأخرى في انتظار انتهاء مشاريع الصرف الصحي التي يوجد بعضها قيد الانجاز".

وكشف وزير المياه والصرف الصحي انه "تم منذ يوليو2016 سحب ثلاثة ملايين متر مكعب من المياه من هذه البحيرات، الشيء الذي جعل منسوب المياه فيها منخفض جدا لدرجة اليبوسة في بعض الأماكن" .

ويجري حاليا شق قنوات لصرف مياه الأمطار في عدة مقاطعات من العاصمة نواكشوط، في إطار تعاون مع جمهورية الصين الشعبية، ومن المنتظر الانتهاء منها عام 2019

 



الكلمات المفتاحية : امطار, خريف, نواكشوط
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