العاهل المغربي: عودتنا إلى الإتحاد الأفريقي قرار منطقي



أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس الأحد، أن عودة المغرب للاتحاد الإفريقي، ليست قرارا تكتيكيا، وإنما هو قرار منطقي جاء بعد تفكير عميق.



وقال الملك في خطاب وجهه من العاصمة السنغالية دكار بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، "إن عودة لم يكن لحسابات ظرفية. وإنما هو قرار منطقي، جاء بعد تفكير عميق."



وشدد الخطاب الملكي على أنه "عندما نخبر بعودتنا، فنحن لا نطلب الإذن من أحد، لنيل حقنا المشروع"، موضحا أن "المغرب راجع إلى مكانه الطبيعي، كيفما كان الحال، ويتوفر على الأغلبية الساحقة لشغل مقعده داخل الأسرة المؤسسية الإفريقية."



وأبرز أن المغرب، لا يتدخل في السياسة الداخلية للدول، ولا ينهج سياسة التفرقة، ويأمل أن تتعامل كل الأطراف مع هذا القرار، بكل حكمة ومسؤولية، لتغليب وحدة إفريقيا، ومصلحة شعوبها.



وأكد الخطاب الملكي أن هذا القرار يعد تتويجا لسياسة المغرب الإفريقية، وللعمل الميداني التضامني، الذي يقوم به مع العديد من دول القارة على مستوى النهوض بالتنمية الاقتصادية والبشرية، في سبيل خدمة المواطن الإفريقي.



وشدد العاهل المغربي فى خطابه أن "عودة المغرب إلى أسرته المؤسسية القارية، لن تغير شيئا من مواقفنا الثابتة، بخصوص مغربية الصحراء".



وأشار إلى أن هذه العودة ستمكن المملكة من الدفاع عن حقوقها المشروعة، "وتصحيح المغالطات، التي يروج لها خصوم وحدتها الترابية، خاصة داخل المنظمة الإفريقية"



وقال الملك "لقد أثبتت سياستنا في إفريقيا، والحمد لله، نجاحها، وبدأت تعطي ثمارها، سواء على مستوى المواقف السياسية بشأن قضية وحدتنا الترابية، أو من خلال تعزيز الحضور الاقتصادي للمغرب، وتطوير علاقاته مع مختلف دول القارة."



وذكر محمد السادس أن المغرب اليوم يعد قوة إقليمية وازنة، ويحظى بالتقدير والمصداقية، ليس فقط لدى قادة الدول الإفريقية، وإنما أيضا عند شعوبها" وفق تعبيره.



وأشار الخطاب الملكي إلى أنه بالإضافة إلى التعاون الثنائي ومع المجموعات الإقليمية، سيتيح هذا الرجوع للمملكة، الانخراط في استراتيجيات التنمية القطاعية بإفريقيا، والمساهمة الفاعلة فيها، وإغنائها بالتجربة التي راكمها المغرب في العديد من المجالات.



وأعرب العاهل المغربي عن حرصه على مواصلة المساهمة في توطيد الأمن والاستقرار بمختلف المناطق، التي تعرف التوتر والحروب، والعمل على حل الخلافات بالطرق السلمية.



وأضاف أن هذه العودة، ستمكن المغرب من تقوية انخراطه في الجهود القارية لمحاربة التطرف والإرهاب، الذي يرهن مستقبل إفريقيا، مؤكدا التزام المملكة بتقاسم "تجربتها المتميزة، المشهود بها عالميا، مع إخواننا الأفارقة سواء في مجال التعاون الأمني أو على مستوى محاربة التطرف."





