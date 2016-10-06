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العاهل المغربي : نضمن توفير الإجراءات اللازمة لشفافية الانتخابات


صحراء ميديا + وكالات
الخميس 6 أكتوبر 2016 - 10:18



العاهل المغربي : نضمن توفير الإجراءات اللازمة لشفافية الانتخابات
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قالت وزارة الداخلية المغربية إن العاهل المغربي  الملك محمد السادس وجه بـ "توفير الظروف والإجراءات المناسبة، لضمان إجراء هذه الانتخابات في جو من الشفافية والنزاهة".

 ووصف وزير الداخلية المغربي محمد حصاد فى بيان وزعه اليوم ، المناخ العام لحملة الإنتخابات التشريعية المقررة غدا  الجمعة ، بـ "الإيجابي".

وبين وزير الداخلية للقيادات الحزبية المغربية، أن "الحملة تمر في أجواء من التعبئة، والمساهمة الفعلية للمواطنات والمواطنين" ، وفق البيان.

من جهتها،  أكدت اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات، أن وزارتا الداخلية والعدل، عقدتا اجتماعاً، مع زعماء أحزاب سياسية مغريية، قدم خلاله وزير الداخلية عرضاً عن سير الحملة الانتخابية.

ونظمت الأحزاب السياسية المغربية في الحملة الانتخابية، خلال 10 أيام حوالي 9100 نشاطاً تواصلياً مع المواطنين، مكن من استقطاب 540 ألف مشارك، أي بزيادة 100فى المائة مقارنة مع تشريعيات 2011 ، وفق بيان وزارة الداخلية.

وفي ملف الشكايات، فإن عددها وفق الداخلية المغربية، لا يتعدى 110 ، تمت معالجتها "وفقا للقانون المغربي".
 


الكلمات المفتاحية : الانتخابات, الداخلية, الشفافية


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