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العاهل المغربي يستهل زيارة لثلاث دول شرقي أفريقيا


صحراء ميديا + وكالات
الاربعاء 19 أكتوبر 2016 - 09:44



العاهل المغربي يستهل زيارة لثلاث دول شرقي أفريقيا
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بدأ العاهل المغربي الملك محمد السادس أمس الثلاثاء جولة ستقوده إلى ثلاث دول تقع في شرق أفريقيا روندا تنزانيا وإثيوبيا.

وتعد هذه الزيارة الأولى من نوعها منذ تنصيبه ملكا عام 1999، ويستهلها من روندا ثم تنزانيا، فإثيوبيا ،ولم تذكر الوكالة عدد الأيام التي ستستغرقها الزيارة.

ويرافق العاهل المغربي وفد رسمي يضم مستشارين ملكيين ووزراء إلى جانب عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية، وفق الوكالة الرسمية.
وكان محمد السادس وجه رسالة إلى القادة الأفارقة، يعبر فيها عن رغبة بلاده في استعادة عضويتها بالاتحاد الذى غادرته سنة 84، وذلك خلال قمة الاتحاد الأفريقي الأخيرة التي استضافتها العاصمة الرواندية كيغالي يوليو الماضي.
 


الكلمات المفتاحية : أفريقيا, جولة, محمد السادس


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