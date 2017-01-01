العاهل المغربي يعزي في رحيل ولد محمد فال





بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس برقية تعزية إلى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إثر وفاة الرئيس الموريتاني الأسبق اعل ولد محمد فال.





وقال الملك محمد السادس إنه تلقى، "ببالغ التأثر والأسى، نبأ وفاة المشمول بعفو الله تعالى، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية السابق، المرحوم أعلي ولد محمد فال، أسدل الله عليه أردية غفرانه وأسكنه فسيح جنانه".





وأضاف الملك خلال برقية التعزية أنه يتقدم بهذه المناسبة الأليمة، للرئيس الموريتاني ومن خلاله إلى أفراد أسرة الفقيد المبرور، والشعب الموريتاني الشقيق، باسمه الخاص وباسم الشعب المغربي بأحر التعازي وصادق مشاعر المواساة "في فقدان رجل دولة فذ، طبع حياة بلاده السياسية، بمساهمته، بكل غيرة وإخلاص ونكران ذات، في ترسيخ مسارها الديمقراطي والتنموي".





وختم الملك بقوله: "فالله العلي القدير أسأل أن يعوضكم عن رحيله جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يجزل ثوابه على ما أسداه لبلده من خدمات جليلة، ويتغمده بواسع رحمته وغفرانه، ويلقيه نضرة وسرورا. و"إنا لله وإنا إليه راجعون". صدق الله العظيم".

