العاهل المغربي يعين سفراء في موريتانيا ودول أخرى



عين العاهل المغربي الملك محمد السادس، خلال ترأسه لاجتماع المجلس الوزاري المغربي، اليوم الأحد بالدار البيضاء، عدداً من السفراء في بعض دول العالم، من ضمنها موريتانيا.



وبحسب ما جاء في بيان رسمي مغربي فإنه قد تم تعيين حميد شبار في منصب سفير لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية.



ويأتي شبار ليخلف السفير المغربي السابق في نواكشوط عبد الرحمن بنعمر، الذي كان يلقب بعميد السلك الدبلوماسي في موريتانيا، وتوفي وهو يشغل هذا المنصب.



كما تم تعيين عدد من السفراء في المملكة العربية السعودية، المملكة الاسبانية، الصين، كندا، البرتغال، أوكرانيا، رومانيا، تشيك، غانا وكوبا.



وفي السياق تم تعيين سفير ممثل دائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، وسفير ممثل دائم للمغرب في الاتحاد الأفريقي.

