العاهل المغربي يكلف عبد الإله بنكيران بتشكيل الحكومة



أعاد العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء، تكليف الأمين حزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران، بتشكيل الحكومة المغربية عقب تصدر الحزب لنتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة.



وأعلنت وزارة الداخلية المغربية السبت الماضي، تصدر حزب العدالة والتنمية الحاكم للنتائج النهائية لعملية فرز وإحصاء الأصوات المشاركة بالانتخابات التشريعية، التي جرت الجمعة.



وحصل حزب العدالة والتنمية على 125 مقعداً، وحزب الأصالة والمعاصرة على 102 مقعد، وحزب الاستقلال على 46 مقعداً.



ويتكون البرلمان المغربي من 395 عضواً، ويتعين على الفائز بأكبر نسبة من المقاعد تشكيل حكومة ائتلافية.



وينص الفصل الـ47 من دستور 2011 على تعيين الملك رئيس الحكومة من الحزب المتصدر للانتخابات، وهو في حالة انتخابات الجمعة الماضية حزب العدالة والتنمية.



وتقول الفقرة الأولى من الفصل الـ47 من الدستور المغربي إنه "يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها"، ولم يكن الملك مقيداً بهذا الشرط في ظل الدساتير السابقة.

