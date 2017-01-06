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العثور على إحدى المخطوفات لدى "بوكو حرام"


صحراء ميديا + وكالات
الجمعة 6 يناير 2017 - 10:52



العثور على إحدى المخطوفات لدى "بوكو حرام"
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قال متحدث باسم الجيش النيجيري يوم أمس الخميس، إن جنودا نيجيريين عثروا على إحدى الطالبات اللائي خطفتهن جماعة "بوكو حرام" عام 2014.
 
وأضاف المتحدث أن الجنود عثروا على "رقية أبو بكر" وهي تسير هائمة قرب المعقل السابق لبوكو حرام في بلدة "الجارنو" وكان معها رضيع عمره ستة أشهر.
 
وكانت بوكو حرام قد خطفت 276 تلميذة من تشيبوك، في العام 2014، أُطلق سراح أكثر من 20 منهن، في أكتوبر الماضي، في صفقة توسط فيها الصليب الأحمر الدولي، وفرت أخريات أو تم إنقاذهن، ولكن يُعتقد أن نحو 200 مازلن أسيرات.
 
وكان الجيش النيجيري قد بسط سيطرته على معسكر رئيسي لبوكو حرام، في آخر معاقلها في نيجيريا بغابة "سامبيسا" المترامية الأطراف.
 
وتنشط الجماعة في المناطق الشمالية الشرقية من نيجيريا وفي دولتي النيجر والكاميرون المجاورتين، وسبق لهذه الدول أن شكلت تحالفا لمواجهة الحركة.
 


الكلمات المفتاحية : بوكو حرام, نيجيريا


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