العثور على جثة مشنوقة بمدينة نواذيبو





عثر على شاب موريتاني مشنوقا مساء اليوم الثلاثاء بمدينة انواذيبو شمالي البلاد، وقال مراسل "صحراء ميديا" في المدينة إن الشاب ويدعى سيدي ولد بيرام، عثر عليه معلقا في حبل بمنزل يقطنه مع إخوته بحي ترحيل بغداد في انواذيبو، فيما رجحت مصادر أمنية أن الشاب أقدم على الانتحار.





وقال أحد إخوة ولد بيرام في تصريح "لصحراء ميديا" إن الشاب كان يعمل معهم وهو متزوج، ولا يعاني من أي مشاكل، "وبعد أذان صلاة العصر، دعوناه للوضوء والذهاب إلي المسجد، فبادر إلي ذلك، ولم نلاحظ أي شيء، إلا أننا ذهبنا وهو أثناء الوضوء، وعند عودتنا فوجئنا به معلقا على حبل بعد أن شنق نفسه فيما اتضح من ملامح الحادثة الموجعة" بحسب تعبير أحد إخوة الشاب.





وعاين وكيل الجمهورية لدي ولاية داخلت انواذيبو عصر اليوم جثة الشاب سيد ولد بيرام (30سنة) كما عاين الجثة الطبيب الشرعي الذي أكد أنه مات خنقا.

