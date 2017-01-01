العثور على جثث ثمانية جنود في شمال مالي





عثر الجيش المالي أمس الاثنين على جثث ثمانية جنود في منطقة صحراوية شمال البلاد، قتلوا في كمين نصبه أشخاص يشتبه بأنهم مقاتلون تابعون لإحدى الحركات الاسلامية فى المنطقة ، الأسبوع الماضي .



وفقد الجنود قبل أسبوع بعد أن تعرضت قافلتهم لهجوم في طريق يربط بين مدينتي "غاو" و"ميناكا" .



وقال ضابط كبير في الجيش طلب عدم ذكر اسمه إن فريقا أرسل إلى الموقع تمكن من التعرف على الجثث بوصفها تعود للجنود المفقودين. وأضاف أنهم دفنوا في الموقع الذي عثر عليهم فيه.



وسيطر مسلحون على شمال مالي في عام 2012 قبل أن يتمكن تدخل عسكري بقيادة فرنسية من دفعهم للتقهقر بعد ذلك بعام. لكن المتشددين ما زالوا نشطين في المنطقة على الرغم من وجود بعثة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة وقيام قوة فرنسية مؤلفة من أربعة آلاف جندي بعمليات عبر الحدود للقضاء عليهم.



وقرر زعماء خمس دول في منطقة الساحل بغرب أفريقيا هذا الشهر تشكيل قوة متعددة الجنسيات مهمتها الأساسية مواجهة المتشددين فى المنطقة ،الذين تجاوزت أعمال العنف التي يقومون بها حدود مالي وامتدت إلى دول الجوار.