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Sahara Media Agency : العثور على جثث 25 مهاجرا قبالة السواحل الليبية https://t.co/sOhXQHykrT
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العثور على جثث 25 مهاجرا قبالة السواحل الليبية


صحراء ميديا - نواكشوط
الاربعاء 26 أكتوبر 2016 - 17:40



العثور على جثث 25 مهاجرا قبالة السواحل الليبية
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انتشلت منظمة أطباء بلا حدود اليوم الأربعاء جثث 25 مهاجرا من قاع قارب مطاطي بالبحر المتوسط، فيما تمكنت من إنقاذ 107 آخرين كانوا على متن القارب نفسه، قبالة السواحل الليبية
 
وقالت المنظمة في بيان لها إن عمال الإنقاذ عثروا على القتلى، الذين يعتقد أنهم اختنقوا نتيجة استنشاق وقود في قارب مكتظ، وهو ما دفع المنظمة لطلب المساعدة من منظمة سي ووتش الإغاثية، بعد ثلاث ساعات من محاولتها انتشال الجثث.
 
وأضافت أطباء بلا حدود أن أفرادها أنقذوا 139 شخصا من زورق آخر في البحر المتوسط وإن "سي ووتش" انتشلت جثة شخص في عملية منفصلة.
 
يأتي هذا في وقت أعلن حفر السواحل الإيطالي هو الآخر أن عمال إنقاذ انتشلوا 500 مهاجر من قوارب مكتظة بالركاب يوم أمس الثلاثاء.
 
وغرق أكثر من 3740 مهاجرا هذا العام في الطريق إلى أوروبا، في ظل احتمالات بتجاوز عدد الغرقى الرقم القياسي المسجل العام الماضي، وفقا لبيانات وكالة شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.


الكلمات المفتاحية : قتلى, ليبيا, هجرة


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