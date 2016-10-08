العدالة والتنمية يتصدر الانتخابات البرلمانية ب 125 مقعدا



أفاد بلاغ لوزير الداخلية المغربية اليوم السبت بتصدر حزب العدالة والتنمية لنتائج الانتخابات التشريعية إذ حصل على 125 مقعدا موزعة على 98 مقعدا في الدوائر المحلية و27 مقعدا في الدائرة الانتخابية الوطنية.



وحل حزب الاصالة والمعاصرة فى المركز الثانى بحصوله على 81 مقعدا برسم الدائرة المحلية و21 مقعدا برسم الدائرة الوطنية، أي مامجموعه 102 مقعدا فى البرلمان.



وانتهت وفقا للداخلية المغربية عملية فرز وإحصاء الأصوات بالنسبة لكل الدوائر الإنتخابية المحلية والدائرة الإنتخابية الوطنية برسم الإقتراع التشريعي لانتخاب أعضاء مجلس النواب.

