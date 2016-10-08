العدالة والتنمية يتصدر الانتخابات البرلمانية ب 125 مقعدا

موريتانيا تعزى النيجر فى وفاة 22 جنديا إثر هجوم مسلح

الداخلية المغربية تعلن النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية

المغرب: قادة الأحزاب يرسمون ملامح نتائج الانتخابات

منتدى المعارضة يتهم "النظام" بالتحضير لانقلاب دستوري

المغرب: نهاية التصويت وبداية ترقب "العدالة" وتطلع "الأصالة"

موريتانيا تدعو إلى عمل أفريقي جاد لضبط الحدود

تونس: عودة السياح الأوروبيين بعد عام من الإنقطاع

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

البنك المركزي الموريتاني، القانون والمالية الإسلامية

زين العابدين ولد الحضرامي
البنك المركزي الموريتاني، القانون والمالية الإسلامية
عرف الاقتصادي روبرت سرنوف: المالية على انها مجموعة من المهارات تتيح تسييل او سلاسة في تنقل المال من

نحو استراتيجية ثقافية في الوطن العربي

أ. محمد الأمين ولد الكتاب
نحو استراتيجية ثقافية في الوطن العربي
نحو إستراتيجية ثقافية في الوطن العربي الوسائل، الإكراهات،  الأهداف ، والآليات    

لغز أزواد

عبد الله الشريف
لغز أزواد
إذ كنا صغارا كان لغز البطات الثلاث متداولاً بيننا وهو بالحرف الواحد يقول إن ثلاث بطات سائرات في

دَوْرُ المُجْتَمَعِ المَدَنِيِ فِي "الحِوَارِ المُنْتَظَرِ"

المختار ولد داهي: سفير سابق
دَوْرُ المُجْتَمَعِ المَدَنِيِ فِي "الحِوَارِ المُنْتَظَرِ"
كان لي شرف و "تَرَفُ" المشاركة في حلقة من برنامج " الرأي السياسي" واسع المشاهدة،"تجديدي المقاربة"

مُقْتَرَحٌ بِكَسْرِ رَتَابَةِ مَهْرَجَانِ المُدُنِ القَدِيمَةِ!!

المختار ولد داهي: سفير سابق
مُقْتَرَحٌ بِكَسْرِ رَتَابَةِ مَهْرَجَانِ المُدُنِ القَدِيمَةِ!!
أكيد أن القطاع الوزاري المكلف بالثقافة عاكف علي تحضير النسخة السادسة من المهرجان الثقافي السنوي
Sahara Media Agency : موريتانيا تعزى النيجر فى وفاة 22 جنديا إثر هجوم مسلح https://t.co/zMDJoP6owi
السبت 8 أكتوبر - 11:40
Sahara Media Agency : الداخلية المغربية تعلن النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية https://t.co/aLBbCrcYMw
السبت 8 أكتوبر - 03:53
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

العدالة والتنمية يتصدر الانتخابات البرلمانية ب 125 مقعدا


صحراء ميديا + وكالات
السبت 8 أكتوبر 2016 - 11:26



العدالة والتنمية يتصدر الانتخابات البرلمانية ب 125 مقعدا
مواضيع ذات صلة

أفاد بلاغ لوزير الداخلية المغربية اليوم السبت بتصدر حزب العدالة والتنمية لنتائج الانتخابات التشريعية إذ حصل على 125 مقعدا موزعة على 98 مقعدا في الدوائر المحلية و27 مقعدا في الدائرة الانتخابية الوطنية.
 
وحل حزب الاصالة والمعاصرة فى المركز الثانى بحصوله على 81 مقعدا برسم الدائرة المحلية و21 مقعدا برسم الدائرة الوطنية، أي مامجموعه 102 مقعدا فى البرلمان.

وانتهت وفقا للداخلية المغربية عملية فرز وإحصاء الأصوات بالنسبة لكل الدوائر الإنتخابية المحلية والدائرة الإنتخابية الوطنية برسم الإقتراع التشريعي لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
 


الكلمات المفتاحية : البرلمان, المغرب, النتخابات


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2016 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة