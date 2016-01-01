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العفو الدولية: ايطاليا انتهكت حقوق المهاجرين الأفارقة


صحراء ميديا - نواكشوط
الخميس 3 نونبر 2016 - 09:17



العفو الدولية: ايطاليا انتهكت حقوق المهاجرين الأفارقة
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قالت منظمة العفو الدولية اليوم الخميس إن إيطاليا ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان، قد ترقى إلى التعذيب في بعض الحالات الفردية، خلال تعاملها مع عشرات الآلاف من المهاجرين القادمين من أفريقيا.


وقالت المنظمة إنها أجرت لقاءات مع أكثر من 170 من اللاجئين والمهاجرين في إيطاليا، منذ يوليو 2015، ورفض معظمهم إعطاء بصماتهم ولم يتحدثوا عن أي مشكلات، لكن 24 شخصا قالوا إنهم تعرضوا لمعاملة سيئة على يد الشرطة.


وأضافت المنظمة أن آخرين قالوا إن الشرطة استخدمت القوة غير الضرورية أو المفرطة لإجبارهم على إعطاء بصماتهم، فيما تعرض آخرون لصدمات كهربائية وإذلال جنسي في بعض الحالات .


كان الاتحاد الأوروبي قد دعا في سبتمبر 2015  إيطاليا واليونان إلى إقامة "نقاط ساخنة" لتحديد هوية المهاجرين وأخذ بصماتهم، حيث يقول القانون الأوروبي إن المهاجرين يجب أن يبقوا في البلدان التي دخلوها أولا، وأن يتحدد هناك أين تؤخذ بصماتهم.




الكلمات المفتاحية : افارقة, العفو الدولية, إيطاليا


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