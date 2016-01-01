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العفو الدولية تتهم نيجيريا بقتل عشرات المتظاهرين


نواكشوط - صحراء ميديا
الخميس 24 نونبر 2016 - 08:29



العفو الدولية تتهم نيجيريا بقتل عشرات المتظاهرين
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اتهمت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس قوات الأمن النيجيرية بقتل ما لا يقل عن  150 شخصا من المؤيدين المسالمين لانفصال "بيافرا" عن البلاد لكن أجهزة الجيش والشرطة نفت الاتهام
 
واعتمدت المنظمة في تقريرها الواقع في 60 صفحة، على مقابلات وتسجيلا مصورا، و122 صورة فوتوغرافية، وجاء في التقرير أيضا أن قوات الجيش والشرطة، استخدمت "قوة طاغية مفرطة لتفريق الجموع."
 
وذكرت منظمة العفو أن الجيش أطلق ذخيرة حية، دون سابق إنذار أو بعد إنذار عابر، لتفريق أعضاء جماعة "أبناء بيافرا الأصليون" في الفترة من أغسطس 2015 إلى أغسطس 2016.
 
 من جهته قال الجيش النيجيري إن بيان منظمة العفو  يهدف إلى تشويه صورة قوات الأمن،وأكد المتحدث باسمه أن سلوك انفصاليي "بيافرا" اتسم بالعنف، إذ قتلوا خمسة من رجال الشرطة في احتجاج في مايو الماضي وهاجموا سيارات تابعة للجيش والشرطة.
 
وكانت حركة "بيافرا" ذات النزعة الانفصالية في جنوب شرق نيجيريا أدخلت البلاد في حرب أهلية دامت بين عام 1967 إلى 1970 وقتل فيها ما يقدر بمليون شخص.
 


الكلمات المفتاحية : العفو الدولية, المتظاهرين, نيجيريا


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