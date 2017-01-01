العفو الدولية تدعو للتحقيق في حالات اختفاء بنيجيريا





دعت منظمة العفو الدولية, السلطات النيجيرية للتحقيق في حالات اختفاء مواطنين تابعين لحركة شيعية منذ شهر ديسمبر عام 2015.





ونقلت وسائل الاعلام الامريكية عن شهود عيان قولهم إن مسلحين مجهولين خطفوا 11 شخصا من حافلة ركاب قرب مدينة "بورت هاركورت" الغنية بالنفط في جنوب البلاد.





من جانبها, أطلقت قوات الأمن عمليات بحث مكثفة في المناطق المحيطة بأماكن الهجوم على المفقودين في محاولة للعثور عليهم والقبض على العصابات المسلحة.





وتنتشر ظاهرة الاختفاء والخطف للمطالبة بفديات مالية في جنوب نيجيريا, حيث تستهدف العصابات عمال النفط والمغتربين في هجمات مدبرة أوعشوائية, حيث خطف حوالي 600 شخص في وقت سابق في هذا الشهر

