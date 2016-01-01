العلم الوطني يثير الجدل تحت قبة البرلمان الموريتاني



رفع النائب الثاني لرئيس الجمعية الوطنية والنائب المعارض محمد غلام ولد الحاج الشيخ، مساء اليوم الاثنين، العلم الوطني مؤكداً أن الشعب الموريتاني سيتشبث بهذا العلم حتى ولو تم تعديله أو تغييره.



وتأتي الخطوة التي قام بها ولد الحاج الشيخ للتعبير عن رفض إحدى نقاط مخرجات الحوار الوطنية الداعية إلى إضافة خطين أحمرين إلى العلم الوطني، وهي النقطة التي دعمها الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز واعتبرها تخليداً للمقاومة الوطنية.



ولد الحاج الشيخ خلال الجلسة الافتتاحية للدورة البرلمانية العادية، رفع العلم الوطني وقال إن الموريتانيين سيعودون له ولو بعد أربعين عاماً، ضارباً المثل بالليبيين الذين عادوا لعلمهم القديم بعد سقوط نظام العقيد معمر القذافي.



وقد أثار حديث ولد الحاج الشيخ ردود فعل بعض نواب الأغلبية البرلمانية، إذ تدخل النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية والنائب عن الحزب الحاكم الخليل ولد الطيب مشيراً إلى أن ليبيا ليست مثالاً يحتذى به.



وأوضح ولد الطيب في رده على ولد الحاج الشيخ، أن ليبيا ليست مثالاً في الديمقراطية والحرية وإنما هي مثال للاقتتال والدمار، على حد وصفه.



ومن المنتظر أن تكون هذه الدورة ساخنة لأنها ستناقش ملفات قوية كقوانين الميزانية، فيما يحتدم نقاش آخر إن كانت التعديلات الدستورية ستمر على البرلمان أم لا.



وتعد هذه الدورة البرلمانية هي الأولى بعد انتهاء الحوار الوطني الشامل الذي أجري الشهر الماضي وصدرت عنه مخرجات من أبرزها تعديل دستوري وانتخابات تشريعية ومحلية سابقة لأوانها.

