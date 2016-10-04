العمد الفرانكفونيون يمولون عنونة شوارع نواكشوط



كشفت مجموعة نواكشوط الحضرية عن أن الجمعية العامة للرابطة الدولية لعمد الفرانكفونية تعهدت بتمويل مشروع عنونة العاصمة نواكشوط.



جاء ذلك خلال مشاركة مجموعة نواكشوط الحضرية في أعمال الدورة الـ36 للجمعية العامة للرابطة الدولية لعمد الفرانكفونية ببيروت مؤخراً.



فى السياق ذاته أعلن عن انتخاب رئيسة مجموعة نواكشوط الحضرية أماتي بنت حمادي، عضوا في المكتب التنفيذي للجمعية العامة للرابطة الدولية لعمد الفرانكفونية.



وقد رافق رئيسة المجموعة الحضرية التي عادت الليلة البارحة إلى نواكشوط قادمة من بيروت مستشار بالمجموعة الحضرية محمد فؤاد براده، مدير الدراسات وتهيئة المجال بالمجموعة والسالك ولد احمد شريف.

