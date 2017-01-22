الغابون تودع الكان... وتأهل مفاجئ لبوركينافاسو‎



ودع منتخب الغابون المستضيف البطولة بعد تعادله مع منتخب الكاميرون الذي شق طريقه إلى دور الثمانية من كأس أمم أفريقيا، وذلك بعد أن ضمن المركز الثاني بخمسة نقاط بفارق الأهداف عن بوركينافاسو.



جاءت بداية الشوط الأول قوية من منتخب الغابون الساعي إلى مصالحة جماهيره الغاضبة من دوامة التعادل التي دخل فيها منتخبها في المباريات السابقة من البطولة، وكثف من هجومه وكاد أن يسجل الهدف الأول لولا رعونة حارس الكاميرون الذي شتت الكرة بعيدة عن المرمى.



منتخب الغابون حاول أن يستفيد من أسلحته الهجمومية التي يملكها وفي مقدمتها نجم بروسيا دورتموند الألماني اوباميانج، وبهجمة سريعة من الناحية اليمنى حيث انطلق الجناح إيفونا بالكرة ليمررها إلى أوباميانج داخل منطقة الجزاء لكنه يفشل في ترجمة الهجمة السريعة إلى الهدف بعد تألق حارس الكاميرون من جديد.



وحاول الأسود الرد على هجمات الغابون وانطلق كريستيان باسوجوج بالكرة من الناحية اليمنى في الدقيقة الثامنة حتى وصل بجوار منطقة الجزاء ولكن الدفاع أبعد تمريرته العرضية إلى ركنية شكلت بعض الخطورة ولكن تم تشتيتها في الوقت المناسب.



وأنقذ الحارس الكاميروني فريقه من هدف التقدم في الدقيقة 21 إثر ضربة حرة لعبها بوانجا من الناحية اليسرى.



واستأنف الفريقان محاولاتهما الهجومية مع بداية الشوط الثاني ولكن دون جدوى أيضا في ظل غياب الفعالية، وإن ظهر المنتخب الكاميروني بشكل أفضل من الشوط الأول حيث أصبح الفريق الأكثر استحواذا على الكرة والأفضل هجوميا.



وسدد بوانجا ضربة حرة رائعة من زاوية صعبة وكادت الكرة تسكن الزاوية العليا البعيدة على يسار الحارس الكاميروني جوسيب فابريس أوندوا ولكن الأخير أبعد الكرة بأطراف أصابعه لينقذ فريقه من هدف مؤكد في الدقيقة 63.



كما تصدى القائم لهدف غابوني في الدقيقة الرابعة الأخيرة من الوقت بدل الضائع إثر تسديدة صاروخية من بوانجا، كما فشلت محاولة ديدييه ندونج في المتابعة حيث تصدى الحارس الكاميروني لهذه المتابعة لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

وبهذا، يلتقي المنتخب الكاميروني في دور الثمانية مع نظيره السنغالي الذي ضمن صدارة المجموعة الثانية قبل مباريات الجولة الثالثة لتصبح المباراة بينهما في دور الثمانية مواجهة مكررة لنهائي البطولة في نسخة 2002 التي استضافتها مالي.