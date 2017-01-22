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الغابون تودع الكان... وتأهل مفاجئ لبوركينافاسو‎


انواكشوط - صحراء ميديا
الاحد 22 يناير 2017 - 23:08



الغابون تودع الكان... وتأهل مفاجئ لبوركينافاسو‎
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ودع منتخب الغابون المستضيف البطولة بعد تعادله مع منتخب الكاميرون الذي شق طريقه إلى دور الثمانية من كأس أمم أفريقيا، وذلك بعد أن ضمن المركز الثاني بخمسة نقاط بفارق الأهداف عن بوركينافاسو.
 
جاءت بداية الشوط الأول قوية من منتخب الغابون الساعي إلى مصالحة جماهيره الغاضبة من دوامة التعادل التي دخل فيها منتخبها في المباريات السابقة من البطولة، وكثف من هجومه وكاد أن يسجل الهدف الأول لولا رعونة حارس الكاميرون الذي شتت الكرة بعيدة عن المرمى.
 
منتخب الغابون حاول أن يستفيد من أسلحته الهجمومية التي يملكها وفي مقدمتها نجم بروسيا دورتموند الألماني اوباميانج، وبهجمة سريعة من الناحية اليمنى حيث انطلق الجناح إيفونا بالكرة ليمررها إلى أوباميانج داخل منطقة الجزاء لكنه يفشل في ترجمة الهجمة السريعة إلى الهدف بعد تألق حارس الكاميرون من جديد.
 
وحاول الأسود الرد على هجمات الغابون وانطلق كريستيان باسوجوج بالكرة من الناحية اليمنى في الدقيقة الثامنة حتى وصل بجوار منطقة الجزاء ولكن الدفاع أبعد تمريرته العرضية إلى ركنية شكلت بعض الخطورة ولكن تم تشتيتها في الوقت المناسب.
 
وأنقذ الحارس الكاميروني فريقه من هدف التقدم في الدقيقة 21 إثر ضربة حرة لعبها بوانجا من الناحية اليسرى.
 
واستأنف الفريقان محاولاتهما الهجومية مع بداية الشوط الثاني ولكن دون جدوى أيضا في ظل غياب الفعالية، وإن ظهر المنتخب الكاميروني بشكل أفضل من الشوط الأول حيث أصبح الفريق الأكثر استحواذا على الكرة والأفضل هجوميا.
 
وسدد بوانجا ضربة حرة رائعة من زاوية صعبة وكادت الكرة تسكن الزاوية العليا البعيدة على يسار الحارس الكاميروني جوسيب فابريس أوندوا ولكن الأخير أبعد الكرة بأطراف أصابعه لينقذ فريقه من هدف مؤكد في الدقيقة 63.
 
كما تصدى القائم لهدف غابوني في الدقيقة الرابعة الأخيرة من الوقت بدل الضائع إثر تسديدة صاروخية من بوانجا، كما فشلت محاولة ديدييه ندونج في المتابعة حيث تصدى الحارس الكاميروني لهذه المتابعة لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.
وبهذا، يلتقي المنتخب الكاميروني في دور الثمانية مع نظيره السنغالي الذي ضمن صدارة المجموعة الثانية قبل مباريات الجولة الثالثة لتصبح المباراة بينهما في دور الثمانية مواجهة مكررة لنهائي البطولة في نسخة 2002 التي استضافتها مالي.

الغابون تودع الكان... وتأهل مفاجئ لبوركينافاسو‎

وفي الجانب الأخر كانت تجري الأولى المباراة الثانية من هذه المجموعة، والتي تجمع بين منتخب بوركينا فاسو ومنخب غينيا بيساو، حيث منتخب بوركينافاسو بهدفين نظيفين، أهلته مباشرة للصعود إلى دور الربع النهائي من البطولة.
 
بوركينا فاسو تربع على عرش صدارة المجموعة برصيد خمسة نقاط بفارق هدف وحيد عن منتخب الكاميرون، صاحب المركز الثاني الذي تأهل هو الآخر لدور الثمانية.
 
الهدف الأول جاء في الدقيقة 12 عبر نيران صديقة بعدما أحرز لاعب غينيا بيساو رودينيليون سيلفا هدفا بالخطأ في مرماه ليضاعف من محنة منتخبه بالفوز والمرور إلى الدور الثاني.
 
الشوط الأول انتهى بالهدف بمردود متوسط من كلا الفريقين حيث لم تشهد دقائق الشوط الأول هجمات خطيرة، إذ اقتصر اللعب على تبادل الكرة بين اللاعبين.
 
وفي الشوط الثاني وبعد مرور 13 دقيقة أضاف منتخب بوركينا فاسو الهدف الثاني عن طريق بيرتران تراوري ليأكد أحقية منتخبه بالفوز والعبور للأدوار الإقصائية للمسابقة للمرة الثانية في ثلاث نسخ الأخيرة من الكان.
 
وسينتظر منتخب بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني من المجموعة الثانية التي تصارع البطاقة الثانية عليها منتخبات تونس، والجزائر، وزيمبابوي بعد ضمان منتخب السنغال البطاقة الأولى وحسمها لصدارة المجموعة.


الكلمات المفتاحية : الغابون, الكاميرون, أمم افريقيا, بطولة, بوركينا فاسو, غينيا بيساو, كان 2017


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