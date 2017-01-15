الغابون: ثالث تعادل في ثالث مباريات الكان

انتهت مباراة الجزائر و زيمبابوي مساء اليوم الأحد على ملعب "فرانس فيل" بالتعادل الإيجابي (2-2)، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا بالغابون .



المباراة جاء شوطها الأول أقوى، حيث بادر فريق زيمبابوي بتهديد مرمى محاربي الصحراء إلا أن التقدم وفتح مجال لتهديف جاء من أقدام رياض محرز من تسديدة رائعة ارتطمت بالقائم في طريقها لهز الشباك في الدقيقة 12.



الرد من فريق زيمبابوي الذي كان مسيطرا على اللعب جاء سريعا عن طريق كوداكواشي ماهشي معدلا النتيجة في الدقية 17، قبل أن يضيف موشيكي الهدف الثاني من نقطة الجزاء في الدقيقة 29، لينتهي الشوط الأول بتقدم محاربي الزيمبابوي .



وفي الشوط الثاني دخل فريق الجزائر لتدارك الموقف إلا أنه جاء في الدقيقة 82 من عمر المباراة عن طريق مهاجم ليستر سيتي رياض محرز بتسديدة قوية خدعت حارس زيمبابوي .



واقتسم المنتخبان نقاط المباراة ليكتفي كل فريق بنقطة واحدة قبل مباراة تونس والسنغال في إطار نفس المجموعة في وقت لاحق اليوم.