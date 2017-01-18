الغابون في موقف حرج بعد التعادل أمام بوركينا فاسو

عجز منتخبا الغابون وبوركينا فاسو عن حصد انتصارهما الأول في النسخة الحالية لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة حاليا بالغابون، بعدما فرض التعادل الإيجابي هدف لهدف نفسه على لقائهما في الجولة الثانية بالمجموعة الأولى في الدور الأول للمسابقة اليوم الأربعاء.



وتقاسم المنتخبان صدارة المجموعة مؤقتا برصيد نقطتين بعدما تساويا أيضا في فارق الأهداف، بفارق نقطة أمام منتخبي الكاميرون وغينيا بيساو، اللذين سيلتقيان في وقت لاحق اليوم ضمن الجولة ذاتها.



وبادر منتخب بوركينا فاسو بالتسجيل عن طريق (البديل) بريجوسي ناكولما في الدقيقة 23، قبل أن يتعادل بيير إيميريك أوباميانج، نجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني، لمنتخب الغابون في الدقيقة 38 من ركلة جزاء.



وأخفق منتخب بوركينا فاسو بهذا التعادل في رد الاعتبار لخسارته 2 مقابل صفر أمام نظيره الغابوني في نسخة البطولة الماضية، التي أقيمت بغينيا الاستوائية قبل عامين.



بتلك النتيجة، أجل المنتخبان حسم تأهلهما إلى دور الثمانية للجولة الثالثة (الأخيرة)، حيث تلتقي الجابون مع الكاميرون يوم الأحد القادم، فيما تواجه بوركينا فاسو منتخب غينيا بيساو في نفس اليوم.



وبدأت المباراة بهجوم مكثف من جانب منتخب الغابون، المدعم بمؤازرة عاملي الأرض والجمهور، وشهدت الدقيقة الثالثة التسديدة الأولى في المباراة عن طريق أوباميانج، الذي نفذ ركلة حرة مباشرة، ولكن الكرة علت العارضة بقليل.



وتابع دينيس كرة مرتدة بطريقة خاطئة من دفاع بوركينا فاسو، ليسدد الكرة مباشرة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة السابعة، ولكن صادفه سوء حظ بالغ بعدما ارتطمت الكرة بالعارضة، لتصل إلى أوباميانج، الخالي من الرقابة، الذي سددها برأسه ضعيفة لتذهب الكرة في أحضان كوفي.



واضطر منتخب بوركينا فاسو لإجراء تبديله الأول في الدقيق 11 بنزول ناكولما بريجيوس بدلا من جوناثان بيترويبا المصاب.



واستغلت بوركينا فاسو المساحات الشاغرة في دفاع الغابون، الذي اندفع لاعبوه للهجوم بعشوائية، ليسجل بريجيوس الهدف الأول لبوركينا في الدقيقة 23.



وتلقى بريجيوس تمريرة أمامية ليستخلص الكرة من يوهان أوبيانج مدافع الجابون، وينطلق بها نحو منطقة الجزاء، قبل أن يسدد بقدمه اليمنى على يمين أوفونو وتتهادى الكرة نحو المرمى وتعانق الشباك.



وأجرى منتخب الغابون تبديلا اضطراريا في الدقيقة 34 بنزول بنيامين زي أوندي بدلا من أوبيانج المصاب.



واغتنم أوباميانج خطأ قاتلا من دفاع بوركينا فاسو، عقب تلقيه تمريرة أمامية انفرد على إثرها بالمرمى، بعدما كسر مصيدة التسلل، ليضطر كوفي للخروج من مرماه وعرقلته داخل المنطقة، ويحتسب الحكم الغامبي باكاري جاساما ركلة جزاء للغابون في الدقيقة 37.



ونفذ أوباميانج الركلة بنجاح، حيث سدد الكرة بقوة أرضية على يمين كوفي، الذي ارتمى في الناحية اليسرى، مسجلا هدف التعادل للغابون في الدقيقة 38.



اتسمت بداية الشوط الثاني بالهدوء، وأجرى منتخب بوركينا فاسو تبديله الثاني في الدقيقة 55 ،بنزول بيرتران تراوري بدلا من جوناثان زونجو، الذي تعرض لإصابة بالغة مما جعله يخرج على محفة.



وواصلت لعنة الإصابات مطاردتها للاعبين المنتخبين، حيث أجرى منتخب الجابون تبديلا اضطراريا آخر في الدقيقة 66، بنزول سيرج جونيو نجوالي بدلا من ميرلين تاندجيوارا المصاب.



وأجرى المنتخبان تبديلهما الثالث (الأخير) في الدقيقة 76 حيث نزل باكاري سار بدلا من آلان تراوري في المنتخب البوركيني، فيما نزل كيفين انجوي بدلا من أندريه بوكو بمنتخب الغابون.



وكاد انجوي أن يهدي المنتخب الغابوني النقاط الثلاث في الوقت القاتل، بعدما سدد ضربة رأس من متابعة لتمريرة عرضية من الناحية اليمنى عن طريق دينيس، ولكن الكرة مرت بجوار القائم الأيمن، لينتهي اللقاء بتعادل المنتخبين هدف لهدف.