الغابون: مسلسل الإخفاقات العربية يتواصل في الكان

انتهت مباراة مصر ومالي في الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2017 بالغابون بالتعادل السلبى في أولى مباريات المنتخبين ضمن المجموعة الرابعة.



بدأت المباراة بسيطرة فى وسط الملعب للاعبى الفراعنة بفضل تحركات تريزيجيه ومروان محسن ، وفى الدقيقة 4 أول هجمة للمنتخب المصري بعد تمريرة رائعة من أحمد فتحى لعبدالله السعيد ثم مروان محسن الذى يهيئها لنفسه وينفرد بها على مرمى حارس مالي الذى نجح فى التصدى لها ليشتتها دفاعه.



واستمر الضغط المالى على دفاعات منتخب مصر وتسديد أكثر من كرة على مرمى الحضرى الذي دخل بديلا في الدقيقة 25 بعد خروج اضطراري للحارس الأساسي أحمد الشناوي المصاب.



وواصل منتخب مالي سيطرته الهجومية وأضاع ماريجا محاولة أخرى، بينما أهدر النني كرة خطيرة بتسديدة فوق العارضة، ثم محاولة أخرى من صلاح.



وفى الدقيقة 40 عرضية من ساكو لاعب مالى تصل إلى كوليبالى داخل منطقة جزاء منتخب مصر بمفرده لكنه يفشل فى إستغلالها لتمر لضربة مرمى.



هدأ إيقاع اللقاء مع تحكم لاعبي مالي في وسط الملعب، وحاول لاعبو مصر تنظيم هجمات مرتدة، لكن صلاح خضع لرقابة لصيقة، وأبعد حجازي تسديدة قوية من لاسانا لينتهي الشوط الأول بالتعادل.



بداية أحداث الشوط الثانى جاءت هادئة بين المنتخبين وانحصر اللعب فى وسط ملعب منتخب مصر بعد تناقل اللاعبين للكرة وتحديداً الثنائيين الننى وطارق حامد، وحجازى وعبد الشافى.



وفى الدقيقة 88 هجمة خطيرة لصالح مالى بعد ركنية يخرجها الحضرى بيده لتصل مرة أخرى إلى سامبا سو الذى يلعبها بيده ليحصل على إنذار.



وبهذا التعادل يصعد منتخب غانا قمة المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، بينما يأتي منتخب مصر ومالى فى المركز الثانى والثالث برصيد نقطة ثم أوغندا فى المركز الأخير دون نقاط.



فشل منتخب الفراعنة في الفوز يكمل مسلسل الإخفاق العربي في البطولة خلال الجولة الأولى، إذ لم يتمكن أي منتخب عربي من الانتصار، بتعادل الجزائر مع زيمبابوي، وخسارة تونس والمغرب على يد السنغال وجمهورية الكونغو الديقراطية على الترتيب.