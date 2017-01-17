الغابون: مسلسل الإخفاقات العربية يتواصل في الكان

سفينة عسكرية نيجيرية تبحر نحو السواحل الغامبية

اليونيسف تحرر 4 آلاف طفل مجند جنوب السودان

غانا تتجاوز اوغندا وتتصدر المجموعة الرابعة مؤقتا

جامي يعلن حالة الطورائ ويحذر من التدخل الأجنبي

موريتانيا: بعثة من التعاون الفرنسي فى العدل والإسكان

بعثة طبية تجري عمليات جراحية لمرضى الركبة

عودة الفراعنة تشعل الكان.. وغانا الوصيف تطارد الخيبات

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

الحراك القضائي في موريتانيا : من نقابة القضاة إلى نادي القضاة

أحمد ولد ألبو قاض موريتاني
الحراك القضائي في موريتانيا : من نقابة القضاة إلى نادي القضاة
  لئن كانت نهاية سنة 2005 في موريتانيا قد شكلت بداية تحول إصلاحي شامل في

انواذيبُ تريدُ أن تتنفس !

حمود الفاظل
انواذيبُ تريدُ أن تتنفس !
لا نعمة تكافئ تنفس الهواء الطّلق بلا منّة من أحد، ولا شيء أجمل من استنشاق ذلك الهواء النقي

ملاحظات وقراءة لرئيس محكمة حول قانون النوع

الدكتور:هارون ولد عمَّار ولد إديقبي
ملاحظات وقراءة لرئيس محكمة حول قانون النوع
ملاحظات حول المعالجة التشريعية والقضائية لجرائم الاعتداء على المرأة في موريتانيا - قراءة مقارِنة

عاجل إلى البرلمانيين

بقلم / محمد الأمين بن الشيخ بن مزيد
عاجل إلى البرلمانيين
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين ورضي الله عن الصحابة أجمعين والتابعين لهم

حقوق المرأة المسلمة بين الشريعة ومنظمات المجتمع المدني

الدكتور/ المحامي: محمد سيدي محمد المهدي
حقوق المرأة المسلمة بين الشريعة ومنظمات المجتمع المدني
بادئ ذي بدء يجب على المرأة بصفة عامة، والمسلمة منها بصفة خاصة أن تعرف حق المعرفة أن الرجل لا يمكن
Sahara Media Agency : الغابون: مسلسل الإخفاقات العربية يتواصل في الكان https://t.co/1UBmnDHyws
الثلاثاء 17 يناير - 22:58
Sahara Media Agency : سفينة عسكرية نيجيرية تبحر نحو السواحل الغامبية https://t.co/V0dmPtPF1j
الثلاثاء 17 يناير - 21:16
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

الغابون: مسلسل الإخفاقات العربية يتواصل في الكان


انواكشوط - صحراء ميديا
الثلاثاء 17 يناير 2017 - 21:34



الغابون: مسلسل الإخفاقات العربية يتواصل في الكان
مواضيع ذات صلة
انتهت مباراة مصر ومالي في الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2017 بالغابون بالتعادل السلبى في أولى مباريات المنتخبين ضمن المجموعة الرابعة.
 
بدأت المباراة بسيطرة فى وسط الملعب للاعبى الفراعنة بفضل تحركات تريزيجيه ومروان محسن ، وفى الدقيقة 4 أول هجمة للمنتخب المصري بعد تمريرة رائعة من أحمد فتحى  لعبدالله السعيد ثم مروان محسن الذى يهيئها لنفسه وينفرد بها على مرمى حارس مالي الذى نجح فى التصدى لها ليشتتها دفاعه.

واستمر الضغط المالى على دفاعات منتخب مصر وتسديد أكثر من كرة على مرمى الحضرى الذي دخل بديلا في الدقيقة 25 بعد خروج اضطراري للحارس الأساسي أحمد الشناوي المصاب.
 
وواصل منتخب مالي سيطرته الهجومية وأضاع ماريجا محاولة أخرى، بينما أهدر النني كرة خطيرة بتسديدة فوق العارضة، ثم محاولة أخرى من صلاح.

وفى الدقيقة 40 عرضية من ساكو لاعب مالى تصل إلى كوليبالى داخل منطقة جزاء منتخب مصر بمفرده لكنه يفشل فى إستغلالها لتمر لضربة مرمى.
 
هدأ إيقاع اللقاء مع تحكم لاعبي مالي في وسط الملعب، وحاول لاعبو مصر تنظيم هجمات مرتدة، لكن صلاح خضع لرقابة لصيقة، وأبعد حجازي تسديدة قوية من لاسانا لينتهي الشوط الأول بالتعادل.
 
بداية  أحداث الشوط الثانى جاءت هادئة بين المنتخبين وانحصر اللعب فى وسط ملعب منتخب مصر بعد تناقل اللاعبين للكرة وتحديداً الثنائيين الننى وطارق حامد، وحجازى وعبد الشافى.
 
وفى الدقيقة 88 هجمة خطيرة لصالح مالى بعد ركنية يخرجها الحضرى بيده لتصل مرة أخرى إلى سامبا سو الذى يلعبها بيده ليحصل على إنذار.
 
وبهذا التعادل يصعد منتخب غانا قمة المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، بينما يأتي منتخب مصر ومالى فى المركز الثانى والثالث برصيد نقطة ثم أوغندا فى المركز الأخير دون نقاط.

فشل منتخب الفراعنة في الفوز يكمل مسلسل الإخفاق العربي في البطولة خلال الجولة الأولى، إذ لم يتمكن أي منتخب عربي من الانتصار، بتعادل الجزائر مع زيمبابوي، وخسارة تونس والمغرب على يد السنغال وجمهورية الكونغو الديقراطية على الترتيب.


الكلمات المفتاحية : الكان, كان2017, مالي, مباراة, مصر


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة