الغابون: وساطة أفريقية لحل أزمة الانتخابات الرئاسية





قال متحدث باسم الاتحاد الأفريقي اليوم الثلاثاء إن الاتحاد يعتزم إرسال وفد للمساعدة في حل أزمة نتائج انتخابات الرئاسة في الجابون التي أسفرت عن أعمال شغب استمرت لأيام وسقط خلالها قتلى.



وأظهرت النتائج الرسمية الأسبوع الماضي فوز الرئيس علي بونجو بفارق طفيف ليستمر على رأس السلطة في البلاد لكن منافسه المعارض جان بينج رفض ذلك وقال إنه هو الفائز بالانتخابات.



وقال المتحدث جاكوب إينوه إيبن "إنه أمر عاجل وأتوقع إرسال وفد عالي المستوى قريبا" مضيفا أن رئيس تشاد إدريس ديبي الذي يرأس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي سيرأس المحادثات على الأرجح.



فى غضون ذلك دعا جين بينج زعيم المعارضة في الجابون إلى إضراب عام للاحتجاج على نتيجة الانتخابات التي أسفرت عن فوز الرئيس علي بونجو.



ويقول بينج، وهو الرئيس السابق لمفوضية الاتحاد الافريقي، إنه الآن زعيم الدولة المنتجة للنفط الواقعة في وسط أفريقيا، مشيرا فى بيان إلى أن معركته لم تنته بعد حتى مع عودة الهدوء إلى العاصمة بعد أعمال شغب دامية الأسبوع الماضي.



وأسفر إعلان انتخاب بونجو لولاية جديدة عن اتهامات بالتزوير وأعمال شغب في العاصمة أودت بحياة ما لا يقل عن ستة أشخاص.

