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"الفاو" تحث موريتانيا على عدم الإكتفاء بالأمطار لتوفير الأمن الغذائي


صحراء ميديا - نواكشوط
الاثنين 3 أكتوبر 2016 - 14:28



"الفاو" تحث موريتانيا على عدم الإكتفاء بالأمطار لتوفير الأمن الغذائي
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قال ممثل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو"  في موريتانيا آتمان مرافيلي اليوم الاثنين  إن التساقطات المطرية التي شهدتها موريتانيا و دول الساحل لا تبررعدم اتخاذ التدابيراللازمة من أجل توفيرالأدوات في مجال تحليل الحاجيات ووضع الميزانيات في مجال الأمن الغذائي.

وشدد ممثل المنظمة  خلال ملتقى اقليمي في العاصمة نواكشوط لتعزيز القدرات في مجال تحليل ميزانيات الأغذية لدول الساحل على ضرورة مشاركة المرأة في كافة المجالات.

ويهدف الملتقى الثالث من نوعه إلى إلى تعزيز قدرات الكوادرالبشرية  في مجال تسييرالمعلومات الاحصائية والمصادقة على ما قامت به الدول الأعضاء ( موريتانيا، مالي ،اتشاد ،بوركينافاسو ،النيجر).في مجال إعداد وتحليل ميزانيات الأغذية على مستواها.
 
وتناول الملتقى الأول للمنظمة شهر فبراير الماضي طرق تحديد الخبرات والمعطيات الضرورية لانجاز ميزانية الأغذية ، فيما كان الملتقى الثاني لتحديد كيفية مساعدة الدول الأعضاء في وضع ميزانياتها في مجال الأغذية.
 


الكلمات المفتاحية : اغذية, امطار, جفاف


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