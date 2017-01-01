"الفاو" تمنح موريتانيا 14 مليار أوقية لدعم الامن الغذائي

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"الفاو" تمنح موريتانيا 14 مليار أوقية لدعم الامن الغذائي


نواكشوط - صحراء ميديا
الخميس 2 نونبر 2017 - 08:53



"الفاو" تمنح موريتانيا 14 مليار أوقية لدعم الامن الغذائي
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وقعت موريتانيا أمس الاربعاء ومنظمة الأمم المتحدة للاغذية والزراعة "الفاو" برنامج شراكة تقدم بموجبه الاخيرة 14 مليار أوقية لدعم القطاعات الانتاجية ذات الصلة بالأمن الغذائي بموريتانيا في الفترة الممتدة ما بين 2017 و2021.

وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد أجاي الذي وقع الاتفاق عن الجانب الموريتاني قال إن "الاتفاقية تشكل خطوة هامة على طريق تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة، الرامي الى القضاء على الجوع وتوفير الامن الغذائي وتحسين التغذية وترقية الزراعة المستدامة".

وأضاف الوزير أن توقيع هذه الاتفاقية يتزامن مع صياغة إطار الشراكة مع هيئات الامم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في موريتانيا في الفترة ما بين 2018-2022 ، وإعداد خارطة طريق لتحقيق الأمن الغذائي الشامل في افق 2030 .

وبدوره أكد ممثل "الفاو" في موريتانيا أتمان مرافيلي أن هذه الاتفاقية ستشكل وثيقة مرجعية بين الحكومة الموريتانية ومنظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة في الفترة ما بين 2017 -2021.

وأضاف أن هنالك ثلاث اولويات وطنية تم اختيارها من قبل الطرفين، ويتعلق الامر بالاولوية الخاصة بالمنتجين في مجال الزراعة والتنمية الحيوانية والصيد، وهي قطاعات انتاج تخلق فرص عمل وقيمة مضافة شاملة ومستديمة ، و خلق بيئة مؤسسية تشجع الوصول الى الامن الغذائي وتضمن التغذية، أما الاولوية الثالثة فتتعلق بالتسيير المستديم للثروات الطبيعية في ظل تغير المناخ من أجل ضمان اقتصاد مستديم وقوي .


الكلمات المفتاحية : الأمن الغذائي, الجوع, الفاو, قروض, موريتانيا
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