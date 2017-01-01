"الفاو" تمنح موريتانيا 14 مليار أوقية لدعم الامن الغذائي

وأضاف الوزير أن توقيع هذه الاتفاقية يتزامن مع صياغة إطار الشراكة مع هيئات الامم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في موريتانيا في الفترة ما بين 2018-2022 ، وإعداد خارطة طريق لتحقيق الأمن الغذائي الشامل في افق 2030

وبدوره أكد ممثل "الفاو" في موريتانيا أتمان مرافيلي أن هذه الاتفاقية ستشكل وثيقة مرجعية بين الحكومة الموريتانية ومنظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة في الفترة ما بين 2017 -2021

وأضاف أن هنالك ثلاث اولويات وطنية تم اختيارها من قبل الطرفين، ويتعلق الامر بالاولوية الخاصة بالمنتجين في مجال الزراعة والتنمية الحيوانية والصيد، وهي قطاعات انتاج تخلق فرص عمل وقيمة مضافة شاملة ومستديمة

، و خلق بيئة مؤسسية تشجع الوصول الى الامن الغذائي وتضمن التغذية، أما الاولوية الثالثة فتتعلق بالتسيير المستديم للثروات الطبيعية في ظل تغير المناخ من أجل ضمان اقتصاد مستديم وقوي