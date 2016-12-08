الفاو: موريتانيا بحاجة لمساعدات غذائية خارجية





صنف تقرير جديد، صادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، موريتانيا ضمن لائحة من 39 دولة، بحاجة إلى مساعدات غذائية خارجية.



وضمت اللائحة 27 دولة أفريقية، منها أربع دول عربية، بالإضافة إلى 12 دولة أخري من قارات العالم.



وتوقع التقرير، أن يرتفع عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات غذائية خارجية، خلال الفترة الواقعة بين شهري يناير وحتى مارس من عام 2017، بشكل كبير مقارنة بنفس الفترة من العام الذي سبق.



وأشار التقرير إلى أن الصراعات الأهلية والعوامل المرتبطة بالطقس فرضت ضغوطاً شديدة على الأمن الغذائي في عام 2016، حيث زاد عدد البلدان المحتاجة للمساعدات الغذائية.



وتشير التوقعات الزراعية حسب التقرير إلى اقتراب تحقيق محاصيل قوية من الحبوب، إلا أنه من المرجح أن تتفاقم مستويات الجوع في بعض المناطق خلال المواسم العجاف قبل نضوج المحاصيل الجديدة.



كما يشير التقرير إلى ارتفاع معدلات تقزم الأطفال "بشكل كبير" في المناطق الأكثر اضطراباً، ولا سيما مدغشقر وملاوي وموزمبيق.



وتعمل الفاو والحكومات وفقا للتقريرعلى تنفيذ برامج الدعم الزراعي لتحسين فرص الحصول على المداخلات الزراعية الرئيسية.

